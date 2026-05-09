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Premios Platino 2026 EN VIVO: todos los detalles de la gala desde Xcaret
La ceremonia central de los Premios Platino Xcaret 2026 se realizará este sábado 9 de mayo desde el Teatro Gran Tlachco, en la Riviera Maya. Sigue aquí todos los detalles de la gala: alfombra roja, ganadores, discursos, homenajes y los momentos más comentados de la noche.
La gala central de los Premios Platino Xcaret 2026 se celebra este 9 de mayo en la Riviera Maya.