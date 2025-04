No tiene aires de diva. Habló con soltura y algo de humor, como quien se sabe en un buen momento de su vida. Eva Longoria (Texas, 1975) llegó a Madrid, España, para recibir homenaje en los XII Premios Platino, reconocimiento enfocado en el audiovisual iberoamericano. Minutos después de las 10 a.m., la actriz entró al Teatro Albeniz, un sitio de valor histórico, repleto de periodistas y funcionarios capitalinos. El Diario El Comercio estuvo presente.

Actriz, productora audiovisual y filántropa, Eva Longoria es recordada por su trabajo en “Amas de casa desesperadas”, serie de televisión donde interpretó a Gabrielle Solís, una de las habitantes del suburbio de Wisteria Lane; un personaje que sufrió abusos en su juventud y que, al ser ignorada por su pudiente esposo, empieza una relación extramarital. Con casi treinta años de carrera, Longoria es uno de los rostros más reconocibles y queridos de la comunidad latina de Hollywood. Recibirá el Premio Platino de Honor debido a su trabajo por visibilizar a la comunidad latina en Estados Unidos.

El recinto empezó a llenarse desde una hora antes de la aparición de la artista. Medios de toda América Latina y España se hicieron presentes para captar desde todos los ángulos a la actriz de 50 años recién cumplidos. Hija de una familia de ingresos modestos, Longoria se hizo a sí misma; din familiares famosos, pasó por un cásting tras otro. No se rindió hasta que encontró en contacto con Marc Cherry, showrunner de “Amas de casa desperadas”.

“Para mí es un honor muy grande recibir este reconocimiento. Y más en un país que quiero tanto desde hace muchos años. Siempre cuando estoy aquí me siento en casa”, dijo la actriz en un español entendible [aprendió el idioma ya de adulta]. Eso sí, por momentos tuvo que recurrir a su lengua materna, el inglés. “Aprendí español en Madrid con un Marbello, me casé con un mexicano; [por eso] mi acento es muy raro”, bromeó.

“Me encanta la conexión que tenemos entre México y España. Es una conexión muy especial y me encanta que este evento esté celebrando esta conexión; [con] todo el talento de nuestra comunidad. Desde muy joven he tenido el sueño de representar con orgullo mis raíces y honrar a las mujeres, específicamente de mi cultura, y estar hoy con ustedes, recibiendo este premio, me llena de una profunda humanidad y gratitud”, dijo. Si bien esta ceremonia fue para rendirle honores a la actriz, ella recibirá recién la estatuilla el domingo 27 por la noche (hora de España) en la ceremonia central de los Premios Platino. De inmediato bromeó otra vez: “estoy sobria por la hora; mañana voy a hablar mucho mejor en la noche”.

¿Cómo hacer que los latinos lleguen a más posiciones de decisión en Hollywood? La pregunta surgió del productor y periodista de TNT Axel Kuschevatzky, quien dio inicio a la rueda de prensa. Para Longoria la respuesta es simple: dándoles trabajo. “Esa es la razón por la que quería ser productora y directora, porque no quería esperar las oportunidades no solo para mí, pero para mi comunidad”, sostuvo la actriz, quien en 2023 dirigió la película “Flamin’ Hot”, que estuvo repleta de talento latino. Ella también dirigió episodios de las series “Black-ish”, “Jane the Virgin” y próximamente hará lo mismo con la versión en español de la serie francesa “Call My Agent!”

“No está mejorando tampoco, está bajando cada año. Hay menos latinos en frente y detrás de la cámara que años pasados. Hay menos mujeres que antes. […] Estoy tratando no de buscar talento, porque tenemos mucho en nuestra comunidad latina, pero [quiero] ponerlos en alto. Y siempre cuando estoy contratando mi equipo siempre está poniendo oportunidades para latinos y mujeres”, añadió.