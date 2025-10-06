Mientras se prepara para su regreso a los escenarios en los Premios Billboard de la Música Latina donde realizará una actuación inolvidable este jueves 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, Florida, Daddy Yankee, ahora conocido como DY, la pasa muy bien rodeado de amigos y personas cercanas. Así quedó demostrado en las últimas horas en su cuenta de Instagram donde se mostró junto a Eva Longoria quien lo calificó de “mi enemigo”. Aquí los detalles de qué los unió y por qué la actriz estadounidense se refirió así del exesposo de Mireddys González, con quien continúa en un lío legal tras su separación.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje a la actriz y activista Eva Longoria, madrina de honor de Casa Ángeles, un proyecto propio de la fundación.

El ícono global de la música urbana Daddy Yankee, fue homenajeado la noche del sábado en Mónaco por la Global Gift Foundation. (Foto: @daddyyankee / Instagram)

Daddy Yankee recibió el prestigioso Global Gift Humanitarian Award

El cantante fue reconocido por su constante apoyo a proyectos sociales, comunidades desfavorecidas y programas educativos que impulsan las oportunidades para las nuevas generaciones en Puerto Rico y América Latina.

“Hace veinte años, cuando comenzó la Fundación Daddy’s House, la visión era sencilla: alimentar a los niños que tenían hambre. No solo con comida para su cuerpo, sino con esperanza para su futuro. Cada plato servido fue siempre más que una comida, fue un mensaje a cada niño para hacerlo sentir amado y que Dios tiene un plan para su vida”, expresó DY tras recibir el reconocimiento.

Él también agregó que “este reconocimiento no me pertenece solo a mí. Es de todas las mujeres que integran el equipo de trabajo de Daddy’s House, de los voluntarios que, en todos los esfuerzos, han entregado su tiempo y de la comunidad que ha abrazado nuestra misión. Pertenece a cada niño que ha sonreído después de una comida caliente, porque su alegría es la verdadera recompensa. Esta noche vemos una pequeña cosecha de lo que la perseverancia en el amor puede lograr”.

Daddy Yankee y Eva Longoria mostraron su complicidad delante y detrás de los reflectores. (Foto: @daddyyankee / Instagram)

Daddy Yankee y Eva Longoria jugaron padel

Eva Longoria es la embajadora de honor de la Global Gift Foundation, fundada por la actriz, empresaria y filántropa española, María Bravo, y anfitriona de sus eventos. Ella no solo se lució con Daddy Yankee en las fotos oficiales, sino que también demostró que son cercanos fuera de los reflectores.

En una publicación en Instagram Stories, la recordada ‘Gabrielle Solís’ en la serie de televisión ‘Desperate Housewives’ compartió un peculiar video en el que califica a DJ como “mi enemigo”, ¿qué pasó? Aquí te lo explico.

Ambas celebridades dedicaron el domingo para relajarse y practicar deporte, en especial, el padel. En las imágenes se les vio muy bien uniformados y con palas en mano. “Él es mi enemigo, pero somos amigos, pero hoy es mi enemigo porque voy a ganar”, se le escucha decir a la actriz, mientras que DY respondió con un “eso dice ella”. Las risas no faltaron y quedó demostrada la complicidad entre ambos. ¿Quién ganó? Pues es un misterio hasta el momento.

