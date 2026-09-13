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Resumen

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(Foto: Agencias/ AFP)
(Foto: Agencias/ AFP)
Por Isaac León Frías

El 30 de julio de 2007, en lo que podría definirse como una tan curiosa como fatal casualidad, murieron dos realizadores europeos de enorme notoriedad a fines de los años 50 e inicios de la década siguiente: Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman; uno en Roma, y el otro en su residencia de la isla de Fårö, en Suecia. Se trataba, como advierte el crítico Isaac León Frías, de dos figuras clave para un cine instalado en la modernidad de posguerra, filmado con una actitud más reflexiva a través de procedimientos que rompían con las formas dramáticas tradicionales —distanciamiento, contemplación, encuadres de mayor duración— para auscultar la naturaleza humana.

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