En la ceremonia, Mendonça Filho subió varias veces al escenario para recoger el premio a la mejor película, al mejor director y al mejor intérprete masculino paraWagner Moura, que no estuvo presente, pero que mandó un mensaje desde España, donde está rodando un nuevo trabajo.
“Este premio es para Wagner Moura, un gran amigo, un gran actor, qué placer trabajar con él. Quería compartir con amigos que están aquí y todas las personas que vieron ‘El Agente Secreto’. Fue una aventura”, dijo Mendonça Filho al recibir el galardón a mejor director.
“El agente secreto” narra la historia de 'Marcelo’(Moura), un perseguido de la dictadura en el Brasil de 1977; en su trayectoria por los festivales internacionales más importantes ha recibido numerosos reconocimientos.
Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.