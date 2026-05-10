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Premios Platino 2026: “El agente secreto” se coronó como la mejor película iberoamericana. (Foto: EFE)
Premios Platino 2026: “El agente secreto” se coronó como la mejor película iberoamericana. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

“El agente secreto”, filme que obtuvo cuatro nominaciones al Oscar y dirigido por el brasileño Kleber Mendonça Filho, ganó este sábado el Premio Platino a la mejor película iberoamericana de ficción.

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