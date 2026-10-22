La película “Sacrificio: Los Elegidos”, dirigida por Romain Gavras, se estrena hoy, 22 de octubre, en las salas de cine del país. El thriller está protagonizado por Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel y Salma Hayek, y se ambienta en un evento benéfico al que asisten celebridades y personalidades influyentes.

La trama sigue a un grupo radical que irrumpe en la velada con el objetivo de apoderarse de un artefacto místico vinculado a una antigua profecía. Los asistentes quedan atrapados en medio del conflicto, en el que intervienen creencias religiosas, poder e intereses ocultos.

Dirigida por Romain Gavras, la cinta también cuenta con las actuaciones de Vincent Cassel y Salma Hayek.

Gavras, cineasta francés con una trayectoria marcada por un estilo visual audaz y provocador, plantea una historia que combina suspenso, acción y elementos místicos. El filme aborda el fanatismo y los extremos a los que pueden llegar quienes creen estar destinados a cumplir una misión superior.

El reparto reúne a intérpretes de distintas nacionalidades y trayectorias en Hollywood y el cine europeo. Evans y Taylor-Joy encabezan el elenco, acompañados por Cassel, de origen francés, y Hayek, de origen mexicano, en una producción de carácter internacional.