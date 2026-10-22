Chris Evans y Anya Taylor-Joy encabezan el elenco de “Sacrificio: Los Elegidos”, película que se estrena hoy en las salas de cine del país.
Chris Evans y Anya Taylor-Joy encabezan el elenco de “Sacrificio: Los Elegidos”, película que se estrena hoy en las salas de cine del país.
Por Redacción EC

La película “Sacrificio: Los Elegidos”, dirigida por Romain Gavras, se estrena hoy, 22 de octubre, en las salas de cine del país. El thriller está protagonizado por Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel y Salma Hayek, y se ambienta en un evento benéfico al que asisten celebridades y personalidades influyentes.

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