La película “Sacrificio: Los Elegidos”, dirigida por Romain Gavras, se estrena hoy, 22 de octubre, en las salas de cine del país. El thriller está protagonizado por Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel y Salma Hayek, y se ambienta en un evento benéfico al que asisten celebridades y personalidades influyentes.
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