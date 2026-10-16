Cine europeo en Perú: festival ofrecerá 39 películas gratuitas en Lima y seis ciudades del país. (Foto: Festival de Cine Europeo)
Cine europeo en Perú: festival ofrecerá 39 películas gratuitas en Lima y seis ciudades del país. (Foto: Festival de Cine Europeo)
Por Redacción EC

La edición 38 del Festival de Cine Europeo de Lima se realizará del 20 al 29 de octubre de 2026 y presentará 39 películas en 23 sedes de Lima y seis ciudades del interior del país. La programación contempla 95 funciones de ingreso gratuito y una asistencia estimada de cerca de 9.000 espectadores. Entre las novedades figuran la incorporación de un premio al mejor largometraje documental y el sorteo de un pasaje aéreo a Europa entre los asistentes.

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