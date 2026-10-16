La edición 38 del Festival de Cine Europeo de Lima se realizará del 20 al 29 de octubre de 2026 y presentará 39 películas en 23 sedes de Lima y seis ciudades del interior del país. La programación contempla 95 funciones de ingreso gratuito y una asistencia estimada de cerca de 9.000 espectadores. Entre las novedades figuran la incorporación de un premio al mejor largometraje documental y el sorteo de un pasaje aéreo a Europa entre los asistentes.

El encuentro cinematográfico tendrá a Irlanda como país que preside esta edición, mientras que Ucrania y Perú participarán como países invitados. La selección reúne producciones de Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Chequia y Rumanía, además de los países invitados.

Las películas se proyectarán en 15 sedes de Lima y ocho espacios aliados en Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, Chiclayo e Iquitos. Todas las funciones serán gratuitas y los asientos se asignarán por orden de llegada hasta completar el aforo de cada sala. La programación completa se puede consultar en www.festivaldecineeuropeo.pe.

Festival de Cine Europeo de Lima: conoce las novedades de la edición que comienza el 20 de octubre. (Foto: Festival de Cine Europeo)

Cuatro premios en competencia

El festival contará con cuatro reconocimientos: Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Largometraje Documental, el premio de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI) y el Premio del Público.

La categoría de Mejor Largometraje Documental se incorpora por primera vez en esta edición. El reconocimiento a la mejor ficción llega a su segundo año y será otorgado por el jurado integrado por Luis Vélez, María Barea y Sylvia Majo.

Por su parte, el jurado de la competencia documental estará conformado por Claudio Cordero, Isaac León Frías y María Ruíz. El premio de la APRECI será evaluado por Alberto Venero, Estefany Barrientos y Gisella Barthé, mientras que el Premio del Público permitirá que los espectadores voten por su película favorita de forma física o virtual en sala.

La ceremonia de clausura y premiación está programada para el 28 de octubre.

Ciclos dedicados a Irlanda y Ucrania

Como país que preside el festival, Irlanda contará con un ciclo especial de seis largometrajes musicales, organizado en colaboración con la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Embajada de Irlanda.

La selección incluye Phil Lynott: canciones para cuando esté ausente (2020), de Emer Reynolds; Nothing Compares (2022), de Kathryn Ferguson; Utopía Celta (2025), de Dennis Harvey y Lars Lovén; Los Proscritos (1982); This Other Eden (1959), y Sing Street: este es tu momento (2016).

Además, el programa Diálogo Cinematográfico Irlanda-Perú reunirá las películas Kneecap (2024), dirigida por Rich Peppiatt, y Vida Hip Hop. Historia callejera (2016), de Taito del Valle. La selección propone un encuentro entre ambas cinematografías a partir de la música como elemento narrativo.

Ucrania, país invitado, tendrá un ciclo de tres películas: Mavka: Guardiana del bosque (2023), de Oleg Malamuzh, Oleksandra Ruban y Yevheniy Yermak; Nosotros, nuestras mascotas y la guerra (2024), de Antón Ptushkin, y Fuego Vivo (2015), de Ostap Kostyuk.

La programación general se distribuirá en seis secciones: Sección Oficial, Otras Miradas, Cine Familiar, Diálogo Cinematográfico Irlanda-Perú, Irlanda y la Música y Ciclo Ucrania.

CineLabs ofrecerá talleres y clases magistrales

En el marco del festival también se desarrollará la sexta edición de CineLabs, iniciativa organizada por la red de Centros Culturales Europeos en el Perú (EUNIC-Perú), junto con el Festival de Cine Europeo y la Unión Europea.

El programa incluirá talleres presenciales y virtuales, clases magistrales y mesas de debate dirigidas a estudiantes y profesionales del sector cinematográfico. Las actividades serán gratuitas, aunque algunas requerirán inscripción previa.

Como parte de las actividades del festival, se sorteará un pasaje aéreo a Europa entre las personas que asistan a las funciones. Según la organización, asistir a más proyecciones permitirá obtener más posibilidades de ganar. El resultado se anunciará durante la ceremonia de clausura del 28 de octubre.

La inauguración del 38° Festival de Cine Europeo de Lima será el 20 de octubre. La organización cuenta con el apoyo de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en el Perú, la Delegación de la Unión Europea, EUNIC, la Filmoteca de la PUCP y las sedes participantes.