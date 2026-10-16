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K'intu Galiano y Alejandra Guerra, director y protagonista de "Blanca, ponte un alma", obra teatral que se aproxima a la vida y la obra de la poeta Blanca Varela. (Rafael Cornejo)
K'intu Galiano y Alejandra Guerra, director y protagonista de "Blanca, ponte un alma", obra teatral que se aproxima a la vida y la obra de la poeta Blanca Varela. (Rafael Cornejo)
/ Rafael Cornejo V.
Por Leonardo Ledesma Watson

Adaptar la poesía de Blanca Varela al teatro parece, a simple vista, una empresa abismal. Su palabra es dura, encerrada, sin concesiones ni progresiones lineales. Sin embargo, en “Blanca, ponte un alma” (puesta en escena presentada en el Británico Cultural), el director K’intu Galiano y la actriz Alejandra Guerra asumen el desafío de convertir esos versos en cuerpo, acción, espacio y respiración.

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