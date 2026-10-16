Iron Maiden ya está en Lima para su concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram / @moveconcertspe)
Iron Maiden ya está en Lima para su concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram / @moveconcertspe)
Por Redacción EC

Iron Maiden, una de las bandas más influyentes de la historia del heavy metal, ya se encuentra en Perú. La banda británica arribó el pasado jueves 15 de octubre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para reencontrarse con sus seguidores peruanos luego de 15 años.

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