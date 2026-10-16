Iron Maiden, una de las bandas más influyentes de la historia del heavy metal, ya se encuentra en Perú. La banda británica arribó el pasado jueves 15 de octubre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para reencontrarse con sus seguidores peruanos luego de 15 años.

La llegada de los músicos fue confirmada por Move Concerts Perú, promotora responsable del espectáculo, que difundió las primeras fotografías de los integrantes en territorio nacional.

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Entre las imágenes destacó la presencia de Steve Harris, bajista y fundador de la agrupación, así como la de Simon Dawson, actual baterista, quien interactuó con algunos fanáticos a su llegada al país.

El esperado concierto de Iron Maiden en Perú se llevará a cabo el este sábado 17 de octubre en el Estadio Nacional, como parte de la gira mundial “Run For Your Lives”. Con este recorrido, la banda conmemora sus 50 años de historia con un espectáculo que repasa algunos de los álbumes más emblemáticos de su carrera.

Como se recuerda, la última presentación de Iron Maiden en Perú ocurrió el 23 de marzo de 2011, cuando ofreció un concierto en el Estadio San Marcos durante su gira “The Final Frontier World Tour”. Desde entonces, sus fans esperaban el posible reencuentro.

Iron Maiden llegó a Perú para un show cargado de reconocidos temas como “The Trooper”, “Fear of the Dark”, “The Number of the Beast”, “Run to the Hills”, entre otros.

Iron Maiden ya está en Lima para su concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Difusión) / JOHN McMURTRIE

Antes de llegar a Lima, Iron Maiden se presentó en Quito, Ecuador, como parte de su recorrido por Latinoamérica. El concierto en Perú contará con la participación de The Raven Age, banda británica invitada que abrirá la jornada musical en el Estadio Nacional.