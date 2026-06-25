Iron Maiden se vio afectado por un apagón durante un concierto que ofreció el pasado 22 de junio en el Paris La Défense Arena, en Francia. El espectáculo formaba parte de la gira mundial “Run For Your Lives” y estaba siendo grabado para un futuro álbum y video en vivo por el 50 aniversario de la banda.

La interrupción ocurrió mientras la agrupación interpretaba el clásico “2 Minutes to Midnight”. De pronto, el suministro eléctrico se cortó y dejó a oscuras gran parte del recinto, obligando a suspender temporalmente la presentación ante miles de asistentes.

Según indicaron, la energía regresó cerca de una hora después y el grupo pudo retomar el show. Sin embargo, las estrictas restricciones horarias impuestas por las autoridades locales impidieron que la banda completara el repertorio previsto para la noche.

Iron Maiden lamenta apagón que interrumpió grabación de su histórico concierto en París. (Foto: Instagram / @ironmaiden)

Debido al retraso, Iron Maiden tuvo que eliminar de su presentación varias canciones del encore. Entre los temas que no pudieron ser interpretados se encontraban “Aces High”, “Fear Of The Dark” y “Wasted Years”, tres de los más esperados.

A través de un comunicado oficial, el vocalista Bruce Dickinson lamentó profundamente lo sucedido y agradeció la paciencia del público. El cantante aseguró que tanto la banda como su equipo compartían la decepción de los fanáticos por no haber podido ofrecer el espectáculo completo.

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“Sabemos que muchos viajaron largas distancias para vivir la experiencia completa del show. Nadie está más frustrado que la banda y el equipo”, expresó Dickinson. Pese al inconveniente, destacó la energía y el apoyo que recibieron de los cerca de 30 mil asistentes presentes en la arena.

Por ahora, la causa exacta del apagón sigue bajo investigación. Mientras los responsables del recinto analizan lo ocurrido, Iron Maiden adelantó que buscará la forma de completar las grabaciones previstas para el futuro Blu-ray, DVD y álbum en vivo que prepara como parte de sus celebraciones por cinco décadas de trayectoria.