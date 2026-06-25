Iron Maiden lamenta apagón que interrumpió grabación de su histórico concierto en París. (Foto: Instagram / @ironmaiden)
Iron Maiden lamenta apagón que interrumpió grabación de su histórico concierto en París. (Foto: Instagram / @ironmaiden)
Por Redacción EC

Iron Maiden se vio afectado por un apagón durante un concierto que ofreció el pasado 22 de junio en el Paris La Défense Arena, en Francia. El espectáculo formaba parte de la gira mundial “Run For Your Lives” y estaba siendo grabado para un futuro álbum y video en vivo por el 50 aniversario de la banda.

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