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Grammy 2027: Los premios de la Academia suman cinco nuevas categorías, ¿cuáles son? (Foto: AP)
Grammy 2027: Los premios de la Academia suman cinco nuevas categorías, ¿cuáles son? (Foto: AP)
Por Redacción EC

Los próximos premios Grammy, que se entregarán el 7 de febrero de 2027, tendrán cinco nuevas categorías, entre ellas la de mejor canción latina y la de mejor interpretación de pop asiático, que se sumarán a las 95 ya existentes.

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