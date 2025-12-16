Los rumores se han confirmado. Iron Maiden, una de las bandas más influyentes y queridas del heavy metal mundial, volverá a pisar suelo limeño en el 2026. Este esperado concierto promete ser un evento épico que resonará en la memoria de todos los metaleros peruanos y la venta de entradas inicia hoy. Aquí te contamos cómo acceder a la compra.

Link para comprar entradas para Iron Maiden en Lima 2026

Para comprar tus entradas para Iron Maiden en Lima 2026, tienes que entrar a la página web de Ticketmaster o si no haciendo clic a este enlace. Todo minutos antes de las 10:00 A.M.

¿Cuánto cuestan las entradas para Iron Maiden en Lima 2026?

Para la preventa de hoy, las entradas están 25% de descuento pagando con tarjetas de crédito y débito que se muestran en la imagen.

Precios con descuento en preventa:

Campo A : s/375

Campo B : s/240

Occidente (numerada) : s/310

Oriente (numerada) : s/299

Norte : s/150

Precios full:

Campo A : s/479

Campo B : s/306

Occidente (numerada) : s/396

Oriente (numerada) : s/382

Norte : s/191

¿Cómo comprar entradas para Iron Maiden?

Ingresa a la cola de espera (Virtual Queue) Ingresa al sitio de Ticketmaster al menos 10-15 minutos antes de la hora de inicio de la venta. La página te colocará en una sala de espera virtual. ¡NO actualices/refresques (F5) la página durante este tiempo! Si lo haces, podrías perder tu lugar en la fila. Cuando la venta comience, la página se actualizará automáticamente y serás asignado a la fila real. Selecciona tus Entradas Rápidamente Una vez que sea tu turno, el sistema te dirigirá a la página de selección de boletos. Selecciona la cantidad de entradas y la zona o categoría de precio que deseas de inmediato (recuerda que el tiempo es limitado). Si el sistema te permite seleccionar asientos específicos, sé rápido. Si no, confía en el sistema para que te asigne los mejores disponibles. Completa la Transacción Una vez que añades las entradas a tu carrito, tienes un tiempo límite estricto (generalmente 5-10 minutos) para completar la compra. Confirma la información de tus boletos. Selecciona tu método de pago guardado (esto debe ser instantáneo, gracias a la preparación). Ingresa el código de seguridad (CVV) de tu tarjeta si es solicitado. Acepta los términos y condiciones. Finaliza y Confirma Haz clic en “Pagar” o “Completar Pedido”. Espera la pantalla de confirmación. ¡No cierres la ventana ni presiones el botón de retroceso! Recibirás un correo electrónico de confirmación con los detalles de tu pedido.

¿Dónde y cuándo será el concierto de Iron Maiden en Lima 2026?

El monumental show tendrá lugar en el icónico Estadio Nacional de Lima, el escenario perfecto para una banda de esta magnitud. La fecha del concierto será el sábado 17 de octubre de 2026. Los fans ya están contando los días para presenciar la energía inigualable de Bruce Dickinson, los legendarios riffs de guitarra y la imponente presencia de Eddie, la mascota de la banda.

Posible setlist que toquen en Lima: Run For Your Lives World Tour 2026

Murders in the Rue Morgue

Wrathchild

Killers

Phantom of the Opera

The Number of the Beast

The Clairvoyant

Powerslave

2 Minutes to Midnight

Rime of the Ancient Mariner

Run to the Hills

Seventh Son of a Seventh Son

The Trooper

Hallowed Be Thy Name

Iron Maiden

Encore (Bis)