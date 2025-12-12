Iron Maiden confirmó su regreso a Perú con su gira mundial “Run For Your Lives World Tour”, una celebración por los 50 años desde que Steve Harris fundó la banda en 1975. El esperado concierto se realizará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional de Lima.

Iron Maiden regresará a Perú luego de 15 años de ausencia con su formación clásica, la que incluye a las estrellas Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith y Janick Gers.

Durante cinco décadas, Iron Maiden ha sido un pilar del rock pesado, con un sonido que moldeó el heavy metal y una estética que se convirtió en parte de la cultura global. Su icónico Eddie y su influencia en miles de bandas refuerzan su estatus como una de las bandas más importantes del género.

Iron Maiden confirma su regreso a Perú con un concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Difusión) / JOHN McMURTRIE

La gira promete un recorrido por los discos fundamentales de la agrupación, desde Iron Maiden (1980) hasta Fear of the Dark (1992). Clásicos como “The Number of the Beast”, “The Trooper”, “Run to the Hills” y “Fear of the Dark” formarán parte del setlist.

“Si ya nos viste antes, prepárate para llevar esa experiencia a otro nivel”, señaló Bruce Dickinson en un mensaje a los fans. Steve Harris anunció que este será uno de los shows más elaborados de su carrera.

El retorno de Iron Maiden a Perú llega gracias a Move Concerts, productora que ha traído al país a artistas como Metallica, Aerosmith, Green Day, Radiohead y My Chemical Romance.

Iron Maiden confirma su regreso a Perú con un concierto en el Estadio Nacional. (Foto: Instagram)

Para abrir el concierto de Iron Maiden en Lima se presentará The Raven Age, banda de heavy metal melódico fundada por George Harris, hijo de Steve Harris, que iniciará la noche con un repertorio cargado de energía.

Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster. La preventa BBVA será el martes 16 de diciembre a las 10 a.m. con 25% de descuento. La venta general iniciará el jueves 18 de diciembre en la web y puntos autorizados.