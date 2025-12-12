Este sábado 13 y domingo 14 de diciembre, en el hotel Naia de Miraflores, se realizará una nueva edición del Tour del Disco, evento dedicado a la cultura del vinilo y dirigido a coleccionistas, melómanos y aficionados a la música en formato físico.

De ese modo, esta edición se destaca por la presencia de las principales discotiendas, así como por una programación variada que incluye listening sessions, DJ sets, firma de autógrafos y presentaciones acústicas.

Tour del Disco

Uno de los mayores atractivos de esta edición son los lanzamientos exclusivos de vinilos, disponibles únicamente en el evento:

Danai: Se presentará el vinilo histórico Maquillaje Sensual , el primer EP 45 RPM editado en el Perú.

Se presentará el vinilo histórico , el primer EP 45 RPM editado en el Perú. Jhovan Tomasevich : Estará disponible su vinilo Summa .

: Estará disponible su vinilo . Flor de Loto: Se lanzará el vinilo Cosmos.

“Esta última edición será un viaje al pasado y futuro del vinilo, mezcla inconfundible de búsqueda paciente y hallazgos inesperados”, dijo Gabriela Xuxu Rojas, organizadora y productora.

MÁS INFORMACIÓN: Luck Ra llega con su cumbia pop por primera vez a Lima

Además, anunció la internacionalización del Tour para 2026 en Ecuador. “Será intercambio cultural a mediados del próximo año”, detalló.

El Tour del Disco se realizará desde las 11:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. del sábado 13 y domingo 14 de diciembre, y el ingreso será libre.