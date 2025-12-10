Luck Ra, el juvenil cantautor y streamer nacido en Córdoba, Argentina, aterrizará en nuestra capital con una puesta en escena de gran formato, banda en vivo y todos sus grandes hits como “La morocha”,“Hola perdida”, “Que casualidad “, “Tattoo remix”, “Doctor” , “Tu misterioso alguien”, “Fue culpa tuya”, “Princesa”, “Un siglo sin ti” entre otros.

Luck Ra tiene más de 1,250 streams y con su primer álbum “Que me falte todo” alcanzó el #1 Top Global de Spotify y Quíntuple Platino en su país. Sumado a ello ha llenado el Luna Park, Movistar Arena,y el Estadio Velez Sarsfield.

El cantautor argentino de 26 años de edad, con su característica voz rasposa es la sensación en España donde fue nominado a “Los 40 Music Awards”; también ha ganado el “MTV Europe Music Awards” y el “Premio Carlos Gardel”.

Su buen momento en los charts musicales llamó la atención de la industria por lo que fue convocado al “Billboard Latin Music Week” al lado del Grupo 5, Olga Tañón, Guaynaa y Bebeshito.

Las entradas para bailar con Luck Ra estarán disponibles en pre-venta este 11 y 12 de diciembre con un 15% dcto con tarjetas BBVA en la plataforma digital de Teleticket.