La productora F&M Entertainment, a cargo de los conciertos de Bad Bunny en Lima, anunció una serie de actualizaciones que incluyen la modificación del escenario y nuevas localidades para las presentaciones que forman parte del "Debí tirar más fotos World Tour".

Según el comunicado emitido este martes, el cambio en el diseño del escenario se realiza siguiendo las “nuevas indicaciones del equipo técnico del tour” del artista puertorriqueño.

“Gracias a estos cambios, se habilitarán nuevas localidades alrededor del escenario principal, incluyendo Los Vecinos, PIT A y PIT B. Además, se sumará el Escenario B, conocido como ‘La Casita’ , uno de los elementos más representativos del tour”, explicaron.

¿Cuáles son las nuevas localidades para el concierto de Bad Bunny?

Con esta modificación, se incorporarán nuevas áreas alrededor del escenario principal en el Estadio Nacional, las cuales son “Los Vecinos”, “PIT A”, y “PIT B”.

Así, la productora difundió un mapa referencial con su nueva distribución, indicando que las ubicaciones estarán próximamente disponibles para compra desde los S/ 224.

“Se incorporará el escenario B, conocido como “La Casita”, uno de los elementos más icónicos de este tour", informaron.

En tanto, los asistentes que ya poseen entradas también podrán acceder a la opción de upgrade de sus boletos, sujeto a disponibilidad de stock.

¿En qué fecha se realizarán los conciertos de Bad Bunny?

Esta actualización en la distribución de zonas se suma al reciente cambio de fechas anunciado por la organización. Y es que, los shows inicialmente programados a fines de enero, se realizarán el viernes 16 y sábado 17 del mismo mes.

Bad Bunny cambia las fechas de sus conciertos en Lima por compromisos con el Super Bowl LX. (Foto: AFP)

Este cambio sucedió por la participación del intérprete de “Baile Inolvidable” en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. De igual forma, se cambiaron las fechas de Chile y Colombia.

Las entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima están disponibles en Ticketmaster.