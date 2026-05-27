Netflix anunció que el próximo 3 de junio estrenará la miniserie documental "Michael Jackson: El veredicto" (Michael Jackson: The Verdict), una producción de tres episodios que aborda el juicio por presunto abuso sexual infantil que enfrentó el artista en 2005, en California.

El lanzamiento de este proyecto coincide con el éxito de la película "Michael", que superó los 700 millones de dólares en recaudación mundial, pero generó críticas por excluir las controversias judiciales del intérprete.

Dirigida por Nick Green y con la producción ejecutiva de Fiona Stourton, David Herman y James Goldston, examina la batalla legal de 14 semanas derivada de las denuncias presentadas en 2003, que terminó con su absolución de los 10 cargos graves que se le imputaban, entre ellos abuso sexual de menores y conspiración.

Para la reconstrucción de los hechos ocurridos en la Corte, un espacio que permaneció cerrado a los medios en su momento, la producción estableció la regla de convocar exclusivamente a personas con participación directa en las audiencias.

El relato se compone de imágenes de archivo y testimonios de miembros del jurado, fiscales, abogados defensores, cronistas periodísticos, testigos y acusadores.

Durante el proceso original, la fiscalía presentó testimonios de presuntas víctimas, mientras que la defensa contó con declaraciones de figuras públicas como Macaulay Culkin, Jay Leno y George Lopez.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, afirmaron los realizadores en un comunicado de prensa difundido por Netflix.

El documental examina la batalla legal de 14 semanas derivada de las denuncias presentadas en 2003 | (Foto: AFP)

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Por su parte, Green y Stourton señalaron que el documental ofrece una mirada inédita a un proceso que se mantuvo hermético, permitiendo conocer lo ocurrido dentro del tribunal.

La resolución judicial de 2005 declaró inocente al intérprete de "Thriller", pero el debate en torno a las acusaciones persistió en los años posteriores y continuó tras el fallecimiento del artista, cuatro años luego.

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