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"Michael Jackson: The Verdict" se estrenará el 3 de junio | (Foto: EFE)
"Michael Jackson: The Verdict" se estrenará el 3 de junio | (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Netflix anunció que el próximo 3 de junio estrenará la miniserie documental "Michael Jackson: El veredicto" (Michael Jackson: The Verdict), una producción de tres episodios que aborda el juicio por presunto abuso sexual infantil que enfrentó el artista en 2005, en California.

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