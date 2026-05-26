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Pedro Aquino habría sido perdonado por su esposa tras ser captados bailando juntos. (Foto: Instagram/ @pedroaquinos95)
Pedro Aquino habría sido perdonado por su esposa tras ser captados bailando juntos. (Foto: Instagram/ @pedroaquinos95)
Por Redacción EC

Hace algunos días, Pedro Aquino se convirtió en el centro de la atención al revelarse una presunta infidelidad a su esposa Katherine Fernández, quien anunció su separación del futbolista a través de sus redes sociales. Sin embargo, parece que han retomado su relación pues fueron captados bailando juntos en una discoteca.

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