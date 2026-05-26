Hace algunos días, Pedro Aquino se convirtió en el centro de la atención al revelarse una presunta infidelidad a su esposa Katherine Fernández, quien anunció su separación del futbolista a través de sus redes sociales. Sin embargo, parece que han retomado su relación pues fueron captados bailando juntos en una discoteca.

El programa “Magaly TV, la firme” presentó un informe especial el lunes 25 de mayo, donde mostró a ‘La Roca’ disfrutando de una fiesta en una discoteca de Los Olivos, al lado de su esposa, la madrugada del lunes 15 de mayo.

Las imágenes muestran a Pedro Aquino y Katherine Fernández en una situación bastante cercana, hecho que sorprendió a todos, pues hace algunas semanas la esposa del futbolista había anunciado su separación a través de un comunicado.

Pedro Aquino es captado bailando con su esposa pese al anuncio de su separación. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Cabe resaltar que Katherine Fernández aún no ha compartido fotografías al lado de Pedro Aquino; sin embargo, las imágenes del programa de Magaly Medina evidencian una posible reconciliación de la pareja.

Como se recuerda, la polémica de Pedro Aquino estalló luego de que el programa “Magaly TV la firme” difundiera un video que muestra al futbolista ingresando a la casa de la modelo Raiza Martínez, pese a que mantenía una relación de más de 12 años con su esposa Katherine Fernández. Además, se revelaron supuestos chats íntimos entre ambos que incrementaron el escándalo.

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Tras la difusión de las imágenes, Raiza Martínez aseguró que el vínculo con el jugador venía desde finales de 2025 e incluso lanzó indirectas públicas hacia la esposa del futbolista. También afirmó que ella “no sería la única chica” con la que Aquino habría mantenido conversaciones fuera de su matrimonio.

Esposa de Pedro Aquino anuncia su separación definitiva tras infidelidad del futbolista. (Foto: Instagram / @pedroaquinos95)

La situación terminó afectando directamente la vida personal del jugador. Katherine Fernández publicó un comunicado confirmando su separación y señaló que tomó la decisión para proteger su bienestar y el de su familia. Mientras tanto, Pedro Aquino optó por limitar los comentarios en sus redes sociales y no ha dado declaraciones públicas sobre el caso.