“Vida y Empresa” regresa a la pantalla chica con una cuarta temporada que incorpora nuevos contenidos y un formato renovado. (Foto: Difusión)
“Vida y Empresa” regresa a la pantalla chica con una cuarta temporada que incorpora nuevos contenidos y un formato renovado. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

“Vida y Empresa” regresa a la pantalla chica con una cuarta temporada que incorpora nuevos contenidos y un formato renovado. El magazine empresarial, conducido por Homero Cristalli y producido por Blamy Morán, estrenó su nueva entrega con una propuesta centrada en historias vinculadas al mundo de los negocios, el emprendimiento y la innovación.

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