“Vida y Empresa” regresa a la pantalla chica con una cuarta temporada que incorpora nuevos contenidos y un formato renovado. El magazine empresarial, conducido por Homero Cristalli y producido por Blamy Morán, estrenó su nueva entrega con una propuesta centrada en historias vinculadas al mundo de los negocios, el emprendimiento y la innovación.

El programa continuará presentando entrevistas con emprendedores y personajes reconocidos, quienes compartirán detalles de sus proyectos, experiencias profesionales y los principales retos que enfrentaron durante sus respectivas trayectorias.

“Queremos mostrar el lado más humano del éxito. Detrás de cada empresa, de cada emprendimiento y de cada personaje hay una historia de esfuerzo, de decisiones difíciles y de mucha perseverancia. Esta temporada está pensada para inspirar, pero también para brindar herramientas, ideas y nuevas miradas a quienes sueñan con construir su propio camino”, afirma Homero Cristalli, conductor del programa.

“Vida y Empresa” regresa a la pantalla chica con una cuarta temporada que incorpora nuevos contenidos y un formato renovado. (Foto: Difusión)

La cuarta temporada también incorporará secciones relacionadas con gastronomía, eventos, ferias y tendencias, con lo que “Vida y Empresa” ampliará los temas abordados durante sus emisiones. El formato dejará así de concentrarse únicamente en las entrevistas para incluir otros contenidos vinculados con el ámbito empresarial y el estilo de vida.

Entre las novedades destaca “Mujeres Poderosas”, un especial que pondrá el foco en el liderazgo femenino y en las experiencias de mujeres que han desarrollado sus carreras en diferentes sectores.

Para esta temporada se ha anunciado la participación de figuras como Natalia Salas, Marina Mora, Rossana Fernández Maldonado, Connie Chaparro, Alexandra Graña, Javier Valdés, Tito Vega, Jackie Vásquez, Diego Seyfarth y Fiorella Flores, entre otros invitados.

“Estamos apostando por una producción 360°. Queremos que cada historia tenga una segunda vida en nuestras plataformas digitales y redes sociales, y que podamos llegar a una audiencia más amplia. La idea es acercar el mundo empresarial a las personas desde una mirada entretenida, humana e inspiradora, mostrando que detrás de cada logro siempre existe una historia que puede motivar a otros”, señala Blamy Morán, productora de “Vida y Empresa”.

El programa se emite a través de ATV+, con una temporada que llega para descubrir el talento, las ideas y las historias que están detrás de quienes decidieron convertir una visión en realidad.