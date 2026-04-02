No solo los participantes cambian en la nueva temporada de “Yo soy”. A partir del martes 7 de abril, Mauri Stern regresará al jurado del programa de imitación y se encargará de dar su veredicto a todos los imitadores que lleguen al formato “Grandes batallas”.

A través de las redes sociales del programa se compartió un avance que muestra al exintegrante de Magneto, que ya ha sido jurado de “Yo soy” en anteriores oportunidades, confirmando su retorno al concurso de imitación.

El video promocional de Latina muestra a Franco Cabrera y Diana Sánchez discutiendo sobre el futuro del programa. De repente, Carlos Álcántara responde una llamada y dice: “Vuela, vuela”, en referencia a la popular canción de Magneto.

De inmediato, Mauri Stern aparece en el escenario de “Yo soy: grandes batallas” y, con una sonrisa en el rostro, dice: “¿Acaso esperaban a alguien más?”.

“¡Un regreso inesperado! Desde este martes 7, a las 9 p.m., el jurado que marcó un antes y un después, y que llevó la exigencia de #YoSoy al nivel más alto regresa… ¡Mauri Stern vuelve a la mesa del jurado!”, señala la leyenda de la publicación en redes sociales.

Mauri Stern se sumará a la mesa del jurado junto a Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán, a partir del martes 7 de abril. (Foto: Captura de video / Latina)

De esta manera, Mauri Stern se sumará a la mesa del jurado junto a Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán, a partir del martes 7 de abril, a través de la señal de Latina Televisión. El exintegrante de Magneto ya ha tenido experiencia en ediciones anteriores del concurso de imitación.