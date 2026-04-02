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Mauri Stern confirmó su participación en la nueva temporada de "Yo soy: grandes batallas". (Foto: Captura de video / Latina)
Mauri Stern confirmó su participación en la nueva temporada de "Yo soy: grandes batallas". (Foto: Captura de video / Latina)
Por Redacción EC

No solo los participantes cambian en la nueva temporada de “Yo soy”. A partir del martes 7 de abril, Mauri Stern regresará al jurado del programa de imitación y se encargará de dar su veredicto a todos los imitadores que lleguen al formato “Grandes batallas”.

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