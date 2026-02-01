“Yo soy”: Participante llega desde Chile y sorprende con su imitación de Adele

El pasado sábado 30 de enero se llevó a cabo una nueva jornada de casting en “Yo soy”, donde una participante internacional sorprendió al jurado con su imitación de Adele. Como era de esperarse, logró aprobar y clasificó a la siguiente ronda del programa.

La participante Alicia López, natural de Tijuana, México y que actualmente radica en Chile, llegó al set de “Yo soy” para demostrar su talento en el canto.

Si bien aseguró que se dedica de forma profesional al rubro gastronómico, la participante aseguró que el canto siempre ha sido parte de su vida y que ahora quiere tomar un nuevo rumbo.

Participante llega desde Chile y sorprende con su imitación de Adele en "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Sobre el escenario, la imitadora de Adele dio rienda suelta a su talento con su interpretación de los temas “Hello” y “Skyfall”, logrando convencer al jurado para clasificar a la siguiente etapa del casting de “Yo soy”.

“Mucho mejor la segunda canción. Hay aspectos de Adele que no son necesariamente aparentes, pero es tremendamente carismática, tiene mucho humor, mira al público, hace gestos y estos elementos van a enriquecer tu imitación. Yo voy a decir que sí”, señaló Ricardo Morán.

Acto seguido, Jely Reátegui y Carlos Alcántara también le dieron el voto positivo a la participante internacional, quien tendrá que seguir esforzándose para lograr clasificar entre los participantes que llegan a las galas de “Yo soy”.