Christian Domínguez aconseja a Pamela López y Christian Cueva: ¿Qué les dijo?

Christian Domínguez reapareció en pantallas para cuestionar los recientes intercambios públicos entre Pamela López y Christian Cueva, quienes utilizaron sus redes sociales para publicar mensajes en aparente referencia el uno al otro.

En el programa “Préndete”, Domínguez lamentó que Pamela López suela aparecer en público para hablar mal del padre de sus hijos. Además, cuestionó que el futbolista Christian Cueva también haga lo mismo con su expareja.

“El comportamiento de él es el mismo que tuvo ella hace años cuando todo explotó, en este momento nadie está para decir algo malo de una mujer, pero si es al revés, contra un hombre, no se dice nada”, señaló.

“Mi punto es que en cualquiera de los casos no se debería hablar, porque ambos son los padres de unas criaturas que no tienen la culpa de nada”, agregó Domínguez.

Ante las críticas que podría recibir por expresar su opinión, Domínguez se defendió: “Seguro van a salir a decir que no puedo opinar nada porque como dice Kurt tengo tremendo ‘rabazo’; sin embargo, para mí, pasar por esa situación es deplorable”.

Karla Tarazona y Christian Domínguez / CesarBuenoO

Por su parte, Karla Tarazona también reaccionó a los comentarios de Christian Domínguez y aseguró que “más bonito” se veía callado.