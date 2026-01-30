Melissa Klug tendrá que pagar millonaria suma a Jefferson Farfán, según “Amor y Fuego”

Melissa Klug recibió una mala noticia en medio de la angustia que vive por la agresión sufrida por su hija Samahara Lobatón. Esta vez, la popular ‘Blanca de Chucuito’ fue informada que perdió un juicio con Jefferson Farfán en última instancia.

Rodrigo González, conductor de “Amor y Fuego”, reveló que Melissa Klug perdió el juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagar la suma de 300 mil dólares, debido a que faltó a un acuerdo previo entre ellos.

El programa de espectáculos de Willax TV habría tenido acceso al resultado de la última instancia, luego que la ‘Foquita’ denunciara a la madre de sus hijos por no cumplir un acuerdo de confidencialidad.

“Se dispone, ha requerido la parte demandada, cumplir con el pago de la suma de... ¿Pero para cumplir con el pago de esta suma qué hay que vender? ¡300 mil dólares! Por concepto de penalidad ha ordenado sentencia confirmada emitida, bajo apercibimiento de ser declarada judicial morosa”, señaló ‘Peluchín’ en su programa.

“Como ella firmó un contrato de confidencialidad y lo ha violado, esa es la cifra que habían acordado en el caso de transgredirlo… Hay que tener cuidado con lo que uno firma”, agregó.

Como se recuerda, en agosto del 2025, Melissa Klug apareció en el programa “Esta noche” y habló de la posibilidad de perder el juicio contra Jefferson Farfán.

“Espero que sean otros jueces los que decidan. Lo que pasa es que los jueces no han tomado atención. Si bien firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Había muchas cosas del pasado que no podía decir en televisión y por eso lo firmamos en su momento”, precisó.