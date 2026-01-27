Escuchar
(2 min)
Samahara Lobatón reaparece en TikTok con mensaje sobre la maternidad. (Foto: GEC)

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con mensaje sobre la maternidad. (Foto: GEC)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con mensaje sobre la maternidad. (Foto: GEC)
Samahara Lobatón reaparece en TikTok con mensaje sobre la maternidad. (Foto: GEC)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

Samahara Lobatón reapareció en redes sociales con una nueva cuenta de TikTok, luego de ser víctima de agresión de parte del padre de sus últimos hijos, Bryan Torres. La hija de Melissa Klug inició una nueva etapa en la vida digital con un llamativo mensaje.

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con mensaje sobre la maternidad
Farándula

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con mensaje sobre la maternidad

Melissa Klug rompe su silencio tras ser excluida de investigación contra Bryan Torres
Farándula

Melissa Klug rompe su silencio tras ser excluida de investigación contra Bryan Torres

Sergio Galliani niega denuncias de maltrato tras declaraciones de Sonia Oquendo
Farándula

Sergio Galliani niega denuncias de maltrato tras declaraciones de Sonia Oquendo

Daniela Darcourt sale en defensa de Luis Advíncula por presunta agresión en Matute
Farándula

Daniela Darcourt sale en defensa de Luis Advíncula por presunta agresión en Matute