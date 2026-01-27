Samahara Lobatón reaparece en TikTok con mensaje sobre la maternidad

Samahara Lobatón reapareció en redes sociales con una nueva cuenta de TikTok, luego de ser víctima de agresión de parte del padre de sus últimos hijos, Bryan Torres. La hija de Melissa Klug inició una nueva etapa en la vida digital con un llamativo mensaje.
La hija de Melissa Klug abrió su cuenta de TikTok con un perfil totalmente distinto al que llevaba hasta el momento, ya que ahora su contenido está enfocado en su rol como madre.