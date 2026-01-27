Samahara Lobatón reaparece en TikTok con mensaje sobre la maternidad

Samahara Lobatón reapareció en redes sociales con una nueva cuenta de TikTok, luego de ser víctima de agresión de parte del padre de sus últimos hijos, Bryan Torres. La hija de Melissa Klug inició una nueva etapa en la vida digital con un llamativo mensaje.

La hija de Melissa Klug abrió su cuenta de TikTok con un perfil totalmente distinto al que llevaba hasta el momento, ya que ahora su contenido está enfocado en su rol como madre.

En su primer video, Samahara Lobatón aparece al lado de sus tres hijos, acompañando las imágenes con un mensaje sobre la maternidad y su vida actual.

Samahara Lobatón reapareció en redes sociales con una cuenta nueva. (Foto: Captura de TikTok)

“Maternar es muy difícil, pero desde que soy mamá, sé que es mi mayor vocación”, escribió Samahara Lobatón en la leyenda de su publicación.

“Amo ser mamá, amo a mis hijos, amo estresarme con ellos; son todo lo que está bien en mi vida”, agregó, resaltando que sus momentos más felices son al lado de sus hijos.

Cabe resaltar que el regreso de Samahara Lobatón a TikTok se produce luego que la misma influencer decidiera poner a la venta su antiguo perfil, tanto en la plataforma como en Instagram.