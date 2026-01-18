Melissa Klug sobre Bryan Torres: “Temo que siga en contacto con Samahara y la envenene”

Melissa Klug se ha mostrado preocupada luego de la agresión que sufrió su hija Samahara Lobatón de parte de su pareja, Bryan Torres. Según indicó la ‘chalaca’, teme que el cantante se vaya del país para evadir su responsabilidad.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melissa Klug se sinceró sobre sus sentimientos y pidió a las autoridades que actúen rápidamente ante los rumores de que el cantante pueda irse del país.

Según contó Melissa, tiene entendido que Bryan Torres podría irse de Perú. “Tengo entendido que a ese ser despreciable quieren sacarlo del país y no es justo”, precisó Klug.

Melissa Klug llega a la casa de Samahara Lobatón

“Mi hija está enferma y necesita ayuda profesional, ayuda psicológica, para que salga de esa dependencia emocional”, señaló Klug.

“Él tiene el control sobre ella, sobre sus emociones. Temo que siga en contacto con ella y la envenene y le diga, como algunos allegados me han comentado, que la indispone conmigo. Le dice que le quiero quitar a sus hijos, que soy mala porque quiero meterlo en la cárcel, que se va a morir si no está con sus hijos, con ella. Es un desgraciado, un mal ser”, agregó.

Asimismo, Melissa Klug reveló que el día que fue a buscar a Samahara Lobatón para llevársela a su casa luego de la agresión que sufrió, el cantante Bryan Torres se escondió en el baño para evitar dar la cara.

Melissa Klug se reencuentra con Samahara Lobatón

“El día que fui a buscar a Sammy, (Bryan Torres) se escondió en el baño como la rata que es”, precisó la madre de Samahara, quien está a la espera de que la Fiscalía cite a su hija a dar su declaración.