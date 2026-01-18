Escuchar
(2 min)
Melissa Klug advierte posible fuga de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón. (Foto: Captura de video)

Melissa Klug advierte posible fuga de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Melissa Klug advierte posible fuga de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón. (Foto: Captura de video)
Melissa Klug advierte posible fuga de Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Melissa Klug se ha mostrado preocupada luego de la agresión que sufrió su hija Samahara Lobatón de parte de su pareja, Bryan Torres. Según indicó la ‘chalaca’, teme que el cantante se vaya del país para evadir su responsabilidad.

Melissa Klug sobre Bryan Torres: “Temo que siga en contacto con Samahara y la envenene”
Farándula

Melissa Klug sobre Bryan Torres: “Temo que siga en contacto con Samahara y la envenene”

Bryan Torres desaparece de las redes sociales tras agresión a Samahara Lobatón
Farándula

Bryan Torres desaparece de las redes sociales tras agresión a Samahara Lobatón

Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima
Farándula

Tula Rodríguez y su hija viven emotivo momento durante concierto de Bad Bunny en Lima

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny
Farándula

Melissa Paredes celebra haber sido parte de ‘La Casita’ durante el concierto de Bad Bunny