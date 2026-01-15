Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras agresión de Bryan Torres

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, reapareció en redes sociales tras algunos días de ausencia. Esta vez, la influencer se pronunció en sus stories de Instagram y compartió un mensaje diferente al que todos esperaban.

Lejos de hablar de la polémica que la envuelve tras revelarse imágenes de Bryan Torres agrediéndola brutalmente, Samahara Lobatón decidió continuar con sus labores diarias y mostró una imagen suya en un ascensor.

“Arranca el año con tu emprendimiento o tu blog”, escribió Samahara, quien también ofreció en venta una cuenta de Instagram con 70 mil seguidores.

Samahara Lobatón compartió peculiar mensaje en sus redes sociales. (Foto: Captura de Instagram)

De esta manera, Samahara Lobatón ha preferido mantenerse en silencio tras la difusión de imágenes suyas siendo agredida por el padre de sus hijos, Bryan Torres.

Como se recuerda, “Amor y Fuego” advirtió que habían llegado imágenes de Bryan Torres agrediendo brutalmente a Samahara Lobatón en su vivienda. Pese a este hecho, el programa señaló que la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

Melissa Klug se reencuentra con Samahara Lobatón

Tras la filtración del video, Melissa Klug, madre de Samahara, tomó cartas en el asunto y fue hasta la vivienda de la influencer para llevársela junto a sus hijos. Ahora, están a la espera de la citación para declarar en Fiscalía, pues ya hay una denuncia contra Bryan Torres.