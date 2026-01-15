Escuchar
Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras agresión de Bryan Torres. (Foto: Captura de video)

Por Redacción EC

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, reapareció en redes sociales tras algunos días de ausencia. Esta vez, la influencer se pronunció en sus stories de Instagram y compartió un mensaje diferente al que todos esperaban.

Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras agresión de Bryan Torres
Samahara Lobatón reaparece en redes sociales tras agresión de Bryan Torres

