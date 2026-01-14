Piden expulsión de Bryan Torres de ‘Barrio Fino’ tras video de agresión contra Samahara Lobatón

Bryan Torres vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un video viral en el que se le ve agrediendo a Samahara Lobatón. Las imágenes, que comenzaron a circular en TikTok y otras redes sociales, provocaron una inmediata ola de indignación y rechazo entre los usuarios, quienes exigen sanciones contra el cantante y su salida de la orquesta ‘Barrio Fino’.

La reacción del público no se hizo esperar. Cientos de comentarios inundaron las redes sociales de la agrupación musical, pidiendo de manera directa que Bryan Torres sea retirado de la orquesta. “Está fuerte el video del Bryan, ojalá lo saquen de la orquesta” , escribió una usuaria en el Instagram oficial de Barrio Fino, mientras que otra agregó: “Qué bajo que sigan contando con alguien así, que le caiga todo el peso de la ley” .

Los reclamos se intensificaron con el paso de las horas. Algunos seguidores denunciaron que la agrupación estaría eliminando comentarios, mientras otros advirtieron que el silencio institucional podría costarles el respaldo del público. Mensajes como “Cárcel para Bryan Torres” y “Boten a ese hombre que debería estar preso” se repiten de forma constante en las publicaciones del grupo.

Hasta el momento, Bryan Torres no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el video ni sobre las acusaciones en su contra. En redes sociales, los usuarios insisten en que el silencio no puede ser una respuesta y consideran que la separación del cantante sería una señal clara de rechazo frente a cualquier forma de violencia.

Video de agresión desata rechazo masivo contra Bryan Torres y su orquesta. (Foto: Instagram/@bryan.jg.music)

En medio de la controversia, José Luis Hernández, dueño de la orquesta ‘Barrio Fino’, se pronunció sobre el caso y fue duramente cuestionado por minimizar la agresión. En declaraciones al programa Amor y Fuego, aseguró que no podía involucrarse en asuntos personales de su trabajador. “Yo como dueño, más o menos tenía algo entendido, pero esos temas son personales. No puedo meterme ni opinar. Es un tema de Bryan con su pareja. Bryan sí trabaja para mí, pero ya lo resto que pasa con su familia es ya intimidad de su familia”, declaró.

Hernández también resaltó el desempeño laboral del cantante dentro de la orquesta. “Sí sabía que tenía problemas, pero. Ya son cosas personales. No sabía que agredía a Samahara. No le podría decir” , afirmó. Finalmente, mostró su incomodidad al ser consultado sobre el tema y evitó profundizar en el caso.

