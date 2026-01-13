Bryan Torres y su radical decisión tras ser acusado de agredir a Samahara Lobatón

Escuchar
(2 min)
Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de agredir a Samahara Lobatón. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Bryan Torres se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de “Amor y Fuego”, revelaran que a su programa han llegado imágenes de una golpiza que le habría propinado el cantante a Samahara Lobatón, madre de sus hijos.

