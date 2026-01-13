Bryan Torres y su radical decisión tras ser acusado de agredir a Samahara Lobatón

Bryan Torres se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de “Amor y Fuego”, revelaran que a su programa han llegado imágenes de una golpiza que le habría propinado el cantante a Samahara Lobatón, madre de sus hijos.

Pese a que Bryan y Samahara anunciaron que su relación había terminado en 2025 y que no había opciones de reconciliación, el programa “Amor y Fuego” los captó entrando a juntos a una iglesia al lado de su hija.

Tras esto, los conductores del programa de espectáculos revelaron que habían recibido imágenes comprometedoras de Bryan Torres agrediendo brutalmente a su expareja. Sin embargo, no podían emitir dichos videos porque son grabados en el interior de su vivienda.

Samahara Lobatón y Bryan Torres continúan juntos, según imágenes de “Amor y Fuego”. (Foto: Captura de video)

Ante esta situación, el cantante Bryan Torres decidió evadir las críticas desactivando los comentarios de sus redes sociales. De esta manera, prefiere no leer los mensajes que sus seguidores podrían hacerle llegar.

Este cambio en la configuración de su red sociales ha sido interpretado como una respuesta ante la polémica acusación en su contra. Eso sí, ha evitado pronunciarse sobre lo sucedido.

Bryan Torres desactivó los comentarios de sus publicaciones en Instagram. (Foto: Instagram)

Por su parte, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, también ha optado por el silencio y no ha dado detalles sobre el hecho. Como se sabe, la joven terminó su relación con Bryan Torres a finales del 2025 y dijo que no había opción de volver; sin embargo, han sido captados juntos en este 2026.