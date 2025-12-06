Samahara Lobatón sorprendió a los televidentes del programa Esta Noche al mostrar un video de la cámara de seguridad instalada en su habitación, donde se aprecia el preciso momento en que confronta a Bryan Torres por una presunta infidelidad. La joven acudió al espacio conducido por La Chola Chabuca (Ernesto Pimentel) para contar cómo descubrió el material que detonó el fin de su relación con el padre de sus dos últimos hijos.

Durante la entrevista, Lobatón aclaró que no estaba revisando el celular del cantante por desconfianza, sino que lo utilizó inicialmente para realizar pagos y gestiones de la casa.

“Estuve más de una hora con el celular, estaba pagando cosas. Luego dije: ‘Voy a revisar’. Yo nunca reviso teléfonos porque soy creyente que el que busca encuentra. No encontré nada y algo me hizo ir a sus fotos. Pero el iPhone tiene una parte que dice ‘ocultos’ y se desbloquea… y encuentro eso y muchas cosas más ”, relató.

Samahara expone video donde enfrenta a Bryan Torres por presunta infidelidad mientras él dormía. (Foto: Captura/Esta Noche)

Samahara explicó que una de las fotos que la afectó profundamente mostraba a Torres con un reloj que ella misma le había regalado hace pocos meses. Ese detalle confirmó, según dijo, que el material era reciente.

El video del enfrentamiento

El clip mostrado en el programa registra a la joven revisando el celular, hasta que reacciona al ver contenido comprometiendo. Acto seguido, se dirige hacia Torres, quien dormía, y lo despierta para exigirle explicaciones. “¿Quién es ella?”, se le escucha decir.

Cámara de seguridad revela cómo Samahara encaró a Bryan Torres por imágenes comprometedoras. (Foto: Captura/Esta Noche)

El cantante se levantó de inmediato y retiró el móvil de las manos de Lobatón, negándolo todo. “Te lo juro por mis hijos que ni siquiera sé. ¿Por qué quieres pelear?” , respondió.

En medio del llanto, ella continuó reprochándole: “Borraste tu conversación con Sandra, con Ale. Tienes hartas mujeres ahí… ¿Por qué me has hecho esto si ya te perdoné?” .

Torres persistió en negar cualquier acto de infidelidad pese a la evidencia señalada por la influencer.