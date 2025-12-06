“The Boys” Temporada final: tráiler oficial y fecha de estreno

La aclamada serie de Prime Video, “The Boys”, llega oficialmente a su recta final este 8 de abril, marcando el cierre de una de las historias más crudas, violentas, provocadoras y satíricas del género de superhéroes. Esta última temporada promete elevar aún más la tensión entre los Supes y la resistencia comandada por Butcher, mientras el mundo se hunde en el caos provocado por Homelander.

Tráiler oficial de la Temporada final de “The Boys”

Fecha de estreno

La temporada final de “The Boys” se estrena oficialmente en Prime Video este 8 de abril.

¿Qué va a pasar en la Temporada final de “The Boys”?

La nueva temporada nos sitúa en un escenario donde Homelander domina por completo el panorama político y social, con un nivel de influencia que roza lo divino para sus seguidores. Todo está sujeto a sus caprichos erráticos y egomaníacos, mientras The Seven ya no existen como equipo funcional. El orden mundial está fracturado y el miedo es el principal motor de control.

En este contexto, los miembros de The Boys están más vulnerables que nunca.

Sinopsis de la Temporada final

Es el mundo de Homelander, completamente sujeto a sus caprichos erráticos y egomaníacos. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un “Campo de Libertad”. Annie lucha por organizar una resistencia contra la abrumadora fuerza de los Supes. Kimiko no aparece por ningún lado. Pero cuando Butcher reaparece, listo y dispuesto a usar un virus que eliminará a todos los Supes del mapa, pone en marcha una cadena de eventos que cambiará para siempre el mundo y a todos en él. Es el clímax.

Personajes principales

William “Billy” Butcher

Líder de The Boys. Su obsesión por detener a Homelander lo ha llevado a tomar decisiones extremas que ahora cobran factura.

Homelander

El superhéroe más poderoso del mundo, cuya personalidad cada vez más inestable lo ha transformado en una amenaza global.

Hughie Campbell

El corazón moral del equipo, obligado a enfrentarse nuevamente a dilemas éticos en medio del caos.

Annie January / Starlight

Exmiembro de The Seven, convertida en activista y figura pública de resistencia.

Mother’s Milk (MM)

El más equilibrado del grupo, luchando por mantener la coherencia del equipo en medio de su fractura.

Frenchie

Atrapado entre su pasado y las demandas de la guerra contra Vought.

Kimiko

Una luchadora imparable que busca proteger su humanidad mientras todo se derrumba.

Victoria Neuman

Política en ascenso con un oscuro secreto, pieza clave en el destino final del mundo.

