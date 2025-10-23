El 22 de octubre de 2025 llegó a su fin la segunda temporada de “Gen V”, en cuya última recta vimos giros importantes que involucraron a nuestros protagonistas, pero eso no fue lo único que nos sorprendió, ya que conectó directamente con la quinta y última entrega de “The Boys”, por lo que dependerá de esta serie de superhéroes si su pin-off tiene una nueva tanda de episodios. Pero ¿a qué se debe? A continuación, la respuesta.

Vale mencionar que la temporada 2, recién estrenada el 17 de septiembre de 2025 en Amazon Prime Video, se basa en el arco argumental del cómic “The Boys We Gotta Go Now”, de Garth Ennis y Darick Robertson.

“Gen V” sin rumbo hasta que “The Boys” diga adiós (Foto: Amazon MGM Studios / Kripke Enterprises / Original Film)

¿POR QUÉ LA TEMPORADA 3 DE “GEN V” DEPENDE DEL FINAL DE “THE BOYS”?

Fue la misma showrunner y productora ejecutiva del spin-off, Michele Kazekas, quien confirmó que la continuidad de la temporada 3 de “Gen V” depende del final de serie estadounidense de superhéroes “The Boys”, que emitirá su quinta y última entrega.

¡CUIDADO ALERTA DE SPOILERS! Al final de la segunda edición de “Gen V” vimos cómo los caminos de Jordan y Marie toman rumbos diferentes, ruptura que Kazekas considera una decisión madura. “No creo que el hecho de que Jordan termine con Marie sea algo horrible”, señaló en una entrevista con TVLine.

Pese a lo ocurrido entre ellos, tampoco ha cerrado definitivamente la puerta de una posible reconciliación, pero por el momento no es prioridad, pues no afectaría en nada si deciden retomar su romance.

Respecto a la despedida con un beso de Emma y Greg, a quien promete destrozar todo en Godolkin, la showrunner precisó que la historia de Emma y Sam continuará siendo compleja, pues dependerá sobre cuánto la joven deje de definirse a través de los demás, sino por ella misma.

Entonces, ¿llegará la tercera temporada de “Gen V”? Si tomamos en cuenta que Godolkin terminó sin su fundador; por tanto, la desaparición de gran parte de su liderazgo, el instituto debe reinventarse. ¿De qué manera? Poniendo al alguien en el cargo, todo dependerá de lo que suceda en la última temporada de “The Boys”.

A raíz de que ambas producciones se ambientaron en el mismo marco temporal, tendremos que esperar el cierre de la exitosa serie de superhéroes que llega en 2026. Una vez que la veamos, recién sabremos el futuro de “Gen V”.

La segunda temporada de "Gen V" se estrenó el 17 de septiembre de 2025 (Foto: Amazon Prime Video)

