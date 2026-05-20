Después de cinco temporadas repletas de sátira política, ultraviolencia y giros impactantes, “The Boys” ha llegado a su fin con su esperado último episodio titulado “Blood and Bone” (Sangre y hueso). El desenlace de la serie original de Prime Video no se guardó nada y cumplió con la promesa de ese cara a cara definitivo entre Billy Butcher y Homelander. Si quieres saber detalladamente qué pasó en esta conclusión que redefine el universo de los Supes, aquí te contamos todo lo que dejó el cierre de la serie.

¿Qué pasó en el final de “The Boys” y con Homelander?

La gran pregunta que los fanáticos se hicieron durante años finalmente obtuvo respuesta a la mitad del episodio final. Tras alcanzar la inmortalidad inyectándose el V1, el caótico líder de los Siete parecía invencible. Sin embargo, gracias al sacrificio previo de Frenchie, Kimiko logró heredar la habilidad de Soldier Boy para drenar los superpoderes mediante ráfagas de radiación.

En una de las secuencias más tensas de toda la serie ambientada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Billy Butcher y Ryan (el hijo de Homelander) unen fuerzas para someter al villano. Kimiko aprovecha el momento para despojarlo de sus poderes y, en un acto de pura catarsis, Butcher golpea brutalmente a un indefenso e implorante Homelander, terminando con su vida al atravesar su cráneo con una palanca. Con esto, el mayor antagonista de la serie es derrotado de manera definitiva a mitad del metraje.

¿Qué otros personajes mueren en el último episodio de la serie?

Homelander no fue el único en sufrir un destino fatal en el cierre de la quinta temporada; el final de la serie estuvo marcado por bajas tanto trágicas como sumamente satisfactorias para la audiencia:

The Deep (Profundo): Su final llegó a manos de Starlight. Tras llevar la pelea a la playa, Annie January logra hacerle justicia a la agresión que sufrió en la primera temporada. The Deep es arrojado al océano, donde las propias criaturas marinas que tanto decía defender —y que lo odiaban por sus acciones pasadas— lo atacan en masa, terminando con un tentáculo de pulpo atravesando su cráneo.

Su final llegó a manos de Starlight. Tras llevar la pelea a la playa, Annie January logra hacerle justicia a la agresión que sufrió en la primera temporada. The Deep es arrojado al océano, donde las propias criaturas marinas que tanto decía defender —y que lo odiaban por sus acciones pasadas— lo atacan en masa, terminando con un tentáculo de pulpo atravesando su cráneo. Oh Father: El supe evangélico interpretado por Daveed Diggs muere cuando Mother’s Milk (Leche de Madre) utiliza su propia mordaza reforzada de bondage justo en el momento en que este activa sus poderes vocales, provocando que su cabeza explote.

El supe evangélico interpretado por Daveed Diggs muere cuando Mother’s Milk (Leche de Madre) utiliza su propia mordaza reforzada de bondage justo en el momento en que este activa sus poderes vocales, provocando que su cabeza explote. Terror: El fiel perro de Butcher también se despide de la serie, aunque a diferencia del resto, fallece pacíficamente debido a su avanzada edad.

¿Cuál es el destino de Billy Butcher en el desenlace?

Fiel a la esencia trágica de los cómics en los que se basa la serie, el destino de Billy Butcher (Karl Urban) es el más desgarrador del equipo. Tras la pérdida de su perro y el rechazo de Ryan, Butcher decide llevar su cruzada al extremo: su objetivo ya no es solo Homelander, sino la erradicación total de los Supes mediante el virus letal desarrollado a lo largo de la temporada.

Butcher se dirige a la Torre Vought para liberar el virus a través de los aspersores y provocar un genocidio de superhéroes. No obstante, Hughie Campbell llega a tiempo para detenerlo. Tras un sangriento enfrentamiento físico, Hughie se ve obligado a dispararle a su líder. En sus últimos momentos, Butcher muere en brazos de Hughie, confesando que nunca habría podido detener su propia naturaleza destructiva y que el reflejo del hermano de Butcher en Hughie fue lo único capaz de frenar su sed de sangre.

¿Qué significa el final de ‘The Boys’ para los próximos spin-offs?

A pesar del cierre de la historia principal, el final de la serie deja varias piezas colocadas para el futuro de la franquicia en Prime Video. Tras un salto temporal, vemos que Hughie y una embarazada Annie January intentan llevar una vida normal trabajando en una tienda de tecnología, aunque Annie sigue ejerciendo de superheroína en secreto y Hughie recibe una oferta del gobierno para mantener vigilada a Vought.

Por otro lado, el regreso de Stan Edgar (Giancarlo Esposito) a la dirección de Vought promete un control corporativo mucho más estricto de cara a futuros proyectos. Además, el hecho de que Soldier Boy permanezca congelado abre la puerta para que su historia no solo se explore en el pasado dentro de la próxima precuela “Vought Rising”, sino que también exista la posibilidad de su regreso en el tiempo presente de este universo compartido.