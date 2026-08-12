Tras el reciente sismo en Colombia, expertos aclaran si el calor, la lluvia o fenómenos como El Niño tienen algún impacto en los movimientos telúricos. (MARTIN BERNETTI / AFP)
Tras el reciente sismo en Colombia, expertos aclaran si el calor, la lluvia o fenómenos como El Niño tienen algún impacto en los movimientos telúricos. (MARTIN BERNETTI / AFP)
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Por Paolo Valdivia

El reciente sismo registrado en Colombia revivió una de las dudas más recurrentes entre la población tras un evento telúrico: ¿existe alguna relación entre el clima, la lluvia o fenómenos como El Niño y la ocurrencia de un terremoto?

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