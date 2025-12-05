Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares, anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto

La oferta final de Netflix ha sido de 27,75 dólares por acción de WBD, frente a los 24 que había propuesto Paramount, que junto a Cromcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.

Las ofertas por la totalidad o parte de WBD comenzaron en octubre con una oferta de Paramount de 27 dólares por acción por el cien por cien de la compañía.

Netflix y Comcast se sumaron después a las pujas, que ha tenido dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre. Pero sus ofertas eran solo por una parte de la compañía, sin incluir Discovery Global.

Paramount denunció ayer en una carta abierta parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix.

La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

El catálogo incluirá producciones de HBO como ‘The Big Bang Theory’, ‘The Soprano’ o ‘Game of Thrones’, o películas como ‘The Wyzard of Oz’ y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como ‘Wednesday’, ‘Money Heist’, ‘Bridgerton’ o ‘Adolescence’.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, afirmó en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como ‘Casablanca’ y ‘Ciudadano Kane’ hasta clásicos modernos como la saga de Harry Potter- con títulos que definen la cultura como ‘Stranger Things’, ‘KPop Demon Hunters’ y ‘The Squid Game’”.

Mientras que el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que “el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan”.

Con información de EFE