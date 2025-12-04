Paramount denuncia que el proceso de subasta de Warner Bros favorece a Netflix

La empresa Paramount criticó en una carta el proceso de compra del imperio de Warner Bros Discovery (WBD), alegando trato de imparcialidad por intentar favorecer a su máximo competidor, el coloso del entretenimiento Netflix.

Los abogados del conglomerado de medios acusaron a WBD de “haber abandonado la apariencia y la realidad de un proceso de transacción justo, abdicando así de sus obligaciones hacia los accionistas y embarcándose en un proceso miope con un resultado predeterminado que favorece al un solo postor”, según una copia del escrito a la que tuvo acceso CNBC.

La carta de Paramount menciona informes de que la gerencia de WBD parece favorecer la oferta de Netflix, según el medio estadounidense.

Por su parte, los representantes de la empresa respondieron a Paramount desviando las preocupaciones: “WBD atiende sus obligaciones fiduciarias con el máximo cuidado, y las han cumplido total y rigurosamente y continuarán haciéndolo”, de acuerdo con el documento recabado por The Hollywood Reporter.

Tanto Paramount como Netflix o la compañía de televisión Comcast han hecho ofertas económicas por la totalidad o una parte de WBD, propietaria de HBO, HBO Max, CNN, TBS, HGTV y otros canales.

Paramount es el único agente, por el momento, que quiere adquirir toda la cartera de WBD, mientras que Comcast y Netflix estarían solo interesadas en los estudios y los negocios de transmisión en directo, según The Hollywood Reporter.

La empresa rechazó el pasado octubre tres propuestas de Paramount Skydance para comprar WBD. La última fue de unos 24 dólares por acción y en un 80 % era en efectivo.

Warner Bros. Discovery anunció que considerará propuestas para la venta de Warner Bros (HBO Max y sus estudios) por separado de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión.

Este proceso de compra coincide con el plan que se ha puesto ya en marcha de dividir Warner Bros. Discovery en dos empresas para antes de abril de 2026.