Este viernes, el comediante peruano Alfredo Benavides fue anunciado como la nueva figura de ATV, en un nuevo programa humorístico tras la reciente migración de su hermano, Jorge Benavides (JB), a Panamericana Televisión.

Y es que, su decisión para abrirse paso al margen de JB, llega tras un periodo de distanciamiento personal y laboral con su entorno más cercano, tal como lo reveló en ‘Magaly TV, la Firme’.

Alfredo detalló que su ausencia del programa de JB, que se extendió desde finales de septiembre hasta octubre, se debió a un tema estrictamente personal donde no sintió el apoyo de su hermano tras un conflicto con alguien del elenco.

“No me sentí respaldado familiarmente... Me resentí efectivamente”, confesó Benavides a Magaly Medina, quien lo presentó como el nuevo ‘jale’ de ATV, adelantando que ocuparía el horario estelar de Jorge a partir del 2026.

Sin embargo, a pesar del resentimiento generado, el artista confirmó que las asperezas con su hermano ya han sido limadas y actualmente la relación se encuentra en buenos términos.

Como se recuerda, el pasado 2 de diciembre, Jorge Benavides estuvo en la preventa de Panamericana Televisión, confirmando que para el año siguiente, estrenará un nuevo show humorístico en ese canal.

Al respecto, Alfredo rechazó unirse al elenco debido a la gerencia de Panamericana, encabezada por Susana Umbert, con quien tiene conflictos. “No sigo a Susana ni a la esquina, ni muerto”, declaró a Trome.

El comediante no descartó revivir uno de sus personajes más queridos, señalando que podría ser el eje de su nuevo espacio. “Bien puede ser el programa del niño Alfredito, porque es bien malcriadito”, bromeó.

No obstante, a pesar de las diferencias laborales y las críticas a la gestión de Panamericana, Alfredo Benavides deseó lo mejor a Jorge Benavides en este nuevo inicio.

Alfredo Benavides y su hermano Jorge Benavides imitando a Beto Ortiz y Magaly Medina respectivamente / ERNESTO QUILCATE

VIDEO RECOMENDADO: