La plataforma de 'streaming’ Netflix anunció este viernes un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo sus estudios de cine y televisión, así como las plataformas HBO y HBO Max, por un total de $ 82 700 millones, según confirmaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

Y es que, la oferta final del gigante del ‘streaming’ fue de $ 27 75 por acción de WBD, superando las propuestas de otros interesados como Paramount ($24) y Comcast en una puja que tuvo dos rondas, iniciadas en octubre.

Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.

Lo que adquirió Netflix: Los tres pilares estratégicos

En ese sentido, para el especialista peruano Giancarlo Cappello, la adquisición rompe el relato histórico de Netflix de ser una “no-estudio”, al comprar una productora centenaria con “algunas de las propiedades intelectuales más poderosas del cine y televisión”.

Según el análisis de Cappello, publicado en sus redes sociales, esta operación se enfoca en tres áreas estratégicas claves para el futuro de la plataforma:

Tiempo y propiedad intelectual: Para Cappello, esta adquisición dota a Netflix de un “arsenal de propiedad intelectual que ningún otro jugador puede igualar fácilmente”, pues Warner le aportará un “catálogo histórico que va desde el cine clásico hasta las franquicias más rentables”, como Harry Potter, DC y Game of Thrones.

Integración Vertical: Según Giancarlo, con esta compra, “Netflix podrá controlar un estudio completo” y estrenar en salas de cine, recaudar en taquilla global, las licencias de videojuegos, parques temáticos y más, pero que, en su plan inicial “no pretende mandar todos los estrenos a la plataforma”.

Resiliencia Financiera: Finalmente, el especialista asegura que la fusión de Netflix con Warner Bros. le “proyecta sinergias y ahorros de entre 2 y 3 mil millones de dólares anuales a los tres años de cerrarse la operación”. A su vez, mencionó que el gigante del ‘streaming’ se comprometió a pagar un seguro de $ 5.8 mil millones en caso el acuerdo no se concrete. “Está apostando fuerte a que esto pase”, sentenció.

En ese sentido, Giancarlo Capello enfatizó que, con esta adquisición, la plataforma no solo está comprando “más contenidos”, sino que “está comprando capacidad industrial, memoria cultural y una posición de fuerza para los próximos 20 años”.

¿Qué dicen los directivos de Netflix y Warner Bros?

Por su parte, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, comentó que su misión es “entretener al mundo”, y que la combinación de la colección de Warner Bros. con títulos que “definen la cultura” de Netflix, es clave.

De igual manera, el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, afirmó que “el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento”.

