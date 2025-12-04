Tras confirmarse que la programación de América TV sufrirá modificaciones para 2026, se ha anunciado que María Pía Copello dejará la conducción del magazine “Mande Quien Mande” para emprender un nuevo desafío televisivo.

En su lugar, Rebeca Escribens tomará las riendas del programa, dejando atrás el segmento de espectáculos del noticiero matutino, uniéndose a Mario Hart y Carlos Vilchez, quienes continuarán como conductores del show.

“Me voy para el turno de la tarde, a disfrutar de esta nueva aventura que me corresponde. He ido varias veces a reemplazar a Pía y hay un equipo detrás que me encanta”, precisó Escribens.

Rebeca Escribens / LENIN TADEO

¿Cuál es el nuevo programa de María Pía Copello?

Se ha confirmado que María Pía estará al frente de 'El gran juego’, programa que se emitirá los sábados por la noche. Aunque la fecha de estreno aún no ha sido confirmada, se espera que el lanzamiento ocurra en la primera mitad de 2026, según Trome.

A pesar del anuncio, Copello dijo en septiembre pasado que, aunque el proyecto es real, su fecha de estreno fue postergada. Por este motivo, continuará al frente de "Mande Quien Mande" junto a Mario Hart y Carlos Vílchez hasta diciembre.

María Pía Copello saldría de MQM

“Ustedes me conocen, siempre les hablo con la verdad. Todo lo que se ha dicho esta semana es cierto: que yo dejaba el programa, que venía una nueva conductora y que me embarcaba en un nuevo proyecto. Todo eso es verdad”, expresó Copello.

Sobre su nuevo programa, la conductora explicó que la propuesta le resultó atractiva porque le brindará más tiempo personal. “Decidí aceptar el reto porque es un programa que se emitirá una vez a la semana, lo que me permitirá viajar”, señaló.