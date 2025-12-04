Este domingo 7 de diciembre, Latina TV presentará el documental de investigación “Nuestros Glaciares”, una producción que busca generar conciencia sobre la acelerada extinción de los gigantes de hielo del Perú, pilares fundamentales de su ecosistema y reservas hídricas.

La producción hizo un recorrido por cuatro regiones del país para documentar la situación actual de los glaciares tropicales, logrando alcanzar la cumbre del Quelccaya en Cusco, situado a casi 5 700 metros por arriba del mar, donde se obtuvieron pruebas del impacto del cambio climático.

Y es que, según estimaciones, el Perú ya ha perdido el 56 % de su cobertura de hielo, cifra que no solo refleja una crisis ecológica, sino que plantea serias interrogantes sobre el futuro del suministro de agua.

El documental no solo se enfoca en el deshielo, sino que también aborda temas vitales para el futuro nacional, como la disponibilidad y calidad del agua en las comunidades, el peligro inminente de la acidificación de ríos y el latente riesgo de desborde de lagunas glaciares formadas por el derretimiento.

La emisión está programada para este domingo 7 de diciembre a las 6:20 p. m., por Latina TV.