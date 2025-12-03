La noche del 2 de diciembre estuvo marcada por la emoción y la nostalgia en Panamericana Televisión con el regreso de Gisela Valcárcel a la pantalla chica, un hecho que remeció el mundo del espectáculo. La popular “Señito” fue presentada como el gran jale de la próxima temporada del canal y su aparición no solo generó sorpresa entre los asistentes, sino también orgullo y celebración por parte de su hija, Ethel Pozo.

Tras tres años lejos de la televisión, y luego de su salida de América TV en medio de tensiones con la directiva, Valcárcel volvió al canal donde inició su carrera con Aló Gisela. Su retorno marca el comienzo de una nueva etapa y el cierre de una espera que mantenía expectantes a miles de seguidores.

Desde sus redes sociales, Ethel Pozo acompañó cada instante del regreso de su madre. Compartió un video recopilatorio de la trayectoria de Gisela, destacando sus inicios en Panamericana y la influencia que ha tenido a lo largo de décadas. En la publicación escribió: “Con todo mami, 2026 regresas” , junto a imágenes que mostraban la cálida recepción que tuvo la conductora.

Un regreso con energía y simbolismos

El ingreso de Gisela al escenario estuvo cargado de emoción. Al ritmo de Las Avispas, bailó y realizó su tradicional palmadita, gesto que se ha convertido en una marca personal frente a las cámaras. Este momento fue destacado por Ethel, quien no tardó en publicar otro mensaje: “Wow, la única, está de regreso” , reflejando la alegría que este retorno generó en su entorno y en el público.

Ethel Pozo aplaude el regreso televisivo de Gisela Valcárcel. (Foto: Captura/Instagram)

El entusiasmo continuó cuando Pozo difundió una fotografía de su madre junto a Jorge Benavides, otro de los grandes fichajes del canal para el 2026. “Todos los éxitos del mundo. Mami, son 3 años que tu público te ha esperado y me emociona verte brillar” , escribió, acompañando su mensaje con halagos al elenco que se forma en esta nueva temporada.

Ethel Pozo dedica emotivo mensaje a Gisela tras su vuelta a la TV. (Foto: Captura/Instagram)

Un retorno que moviliza

El regreso de Gisela Valcárcel a Panamericana no solo representa la recuperación de uno de los rostros más importantes de la televisión peruana, sino también el inicio de una etapa cargada de expectativas. Respaldada por el cariño de su familia y una audiencia que ha seguido su trayectoria durante décadas, la “Señito” vuelve a ocupar un espacio central en la pantalla nacional, lista para escribir un nuevo capítulo en su historia.