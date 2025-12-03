“Jujutsu Kaisen” Temporada 3: Fecha de estreno confirmado

La esperada tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” ya tiene fecha confirmada de estreno, será este 8 de enero de 2026 en Crunchyroll continuando directamente tras los hechos del Arco Shibuya y dando inicio a uno de los momentos más intensos del manga: “The Culling Game”. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Tráiler oficial

Fecha de estreno de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”

La temporada 3 llegará el 8 de enero de 2026 y será emitida por Crunchyroll para gran parte del mundo. La serie retoma la historia después del devastador enfrentamiento en Shibuya y abre un nuevo capítulo marcado por caos, batallas entre hechiceros y decisiones letales.

Sinopsis de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”

La tercera temporada adaptará el arco “Culling Game”, uno de los más extensos y decisivos de la obra de Gege Akutami. Este arco funciona como un torneo mortal creado por Kenjaku, quien fuerza a hechiceros y usuarios malditos a ingresar a zonas selladas donde deberán cumplir reglas estrictas, acumular puntos y sobrevivir a oponentes cada vez más peligrosos.

Los protagonistas enfrentarán batallas estratégicas, nuevos rivales, alianzas inesperadas y un escenario donde incluso un pequeño error puede significar la muerte. Además, se profundizará en el pasado de varios personajes clave y en el verdadero objetivo detrás del plan de Kenjaku.

Lista de personajes nuevos para la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”

Hiromi Higuruma

Un exabogado brillante convertido en hechicero. Su uso de la Técnica Maldicta “Juicio” lo convierte en uno de los rivales más peligrosos del Culling Game.Es uno de los personajes más importantes del arco.

Hajime Kashimo

Un místico de hace cientos de años que vive para enfrentarse a Sukuna. Tiene una técnica eléctrica extremadamente destructiva.Uno de los combatientes más temidos en las colonias.

Kinji Hakari

Aunque aparece brevemente antes, esta temporada marcará su debut real como combatiente protagonista.Su Dominio “Pachinko Jackpot” será clave en varios enfrentamientos.

Kirara Hoshi

Compañere de Hakari. Su técnica basada en atracción-repulsión y constelaciones genera reglas extremadamente complejas.Debuta oficialmente en este arco.

Takako Uro

Una antigua guerrera del clan Fujiwara, con la habilidad de manipular el espacio.Es una oponente clave en la colonia de Tokio n.º 1.

Ryu Ishigori

Un hechicero reencarnado, obsesionado con encontrar un oponente digno.Su técnica de energía maldita pura lo convierte en uno de los luchadores más fuertes del arco.

Dhruv Lakdawalla

Un hechicero reencarnado con gran experiencia militar y dominio de shikigamis arbóreos.Tiene una de las introducciones más impactantes del arco.

Kurourushi

Una maldición humanoide/insecto reencarnada.Su método de combate es brutal y aterrador, perfecto para el tono oscuro del Culling Game.

Remi

Una participante del Culling Game con una personalidad ambigua.Su técnica maldita, basada en escorpiones, la hace peligrosa a corta distancia.

Hanyu & Haba

Un dúo de hechiceros excéntricos que se cruzan con Itadori.Sus habilidades, aunque llamativas, funcionan más como alivio dentro de la tensión del arco.

Angel (Hana Kurusu)

Una usuaria que aloja a un ser angelical con la capacidad de anular técnicas malditas.Será decisiva para futuros eventos de la historia.

Fumihiko Takaba

Un personaje clave y uno de los más peculiares del arco.Su técnica —basada en la comedia— es tan poderosa como absurda.Definitivamente destacará en la temporada.

Charles Bernard

Un artista franco-japonés con una técnica visual que convierte su energía maldita en viñetas de manga.Protagoniza uno de los encuentros más estilizados del arco.

¿Dónde ver “Jujutsu Kaisen” Temporada 3?

La serie estará disponible en Crunchyroll desde el 8 de enero de 2026, posiblemente en simulcast y con subtítulos. Dependiendo de la región, también podría recibir doblaje en semanas posteriores.

Ficha técnica de “Jujutsu Kaisen” Temporada 3