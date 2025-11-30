Si eres fanático de “Jujutsu Kaisen”, seguramente no puedes olvidar – y mucho menos perdonar – el dramático final de Satoru Gojo en el manga, cuando muere durante su batalla contra Ryomen Sukuna a causa del temido “corte que parte el mundo”, un ataque capaz de atravesar incluso su técnica del Infinito.​ Más adelante parece regresar al campo de batalla, pero no se trata de una verdadera resurrección, sino de otro hechicero que utiliza su cuerpo mediante una técnica especial, confirmando que nuestro poderoso personaje sigue muerto. Aunque ya no vuelve como tal en los capítulos posteriores, se revela el alcance de su legado dentro del mundo de los hechiceros. Averigua en qué consiste.

Recordemos que tras la muerte de Gojo, el propio Gege Akutami explicó que su final estaba planeado desde hace tiempo y que era clave para que la historia avanzara y otros personajes tomaran protagonismo.

De maestro a mito: el impacto de Satoru Gojo en la nueva generación de hechiceros (Foto: MAPPA)

EL LEGADO DE SATURO GOJO

El legado de Saturo Gojo no es físico, sino espiritual e ideológico, pues dejó muchas enseñanzas a sus alumnos, quienes lo recuerdan y siguen peleando bajo su convicción de cambiar la sociedad de Jujutsu. Por ejemplo, apostó por una nueva generación de hechiceros que sean capaces de romper el sistema corrupto de los clanes y de la Alta Cámara.

Otra de las cosas que hizo fue reunir al mismo tiempo los Seis Ojos y el Límite Infinito. Con esto logró romper el equilibrio de poder tradicional y obligó a los clanes y a la Alta Cámara a replantearse sus estructuras.

“Jujutsu Kaisen Módulo” nos deja claro que la era de Gojo concluyó, pero su ejemplo definió el estándar de “el más fuerte” que luego heredan otros, así tenemos a Yuji Itadori, quien llega a ser reconocido en la historia como un hechicero al nivel —e incluso por encima— de Saturo Gojo.​

Tras la era Gojo–Yuji, jamás volvieron a nacer hechiceros de talento como ellos, pues el nivel promedio fue menor, lo que hace que su figura destaque aún más como un pilar histórico que cambió el curso del mundo.

En "Jujutsu Kaisen", Satoru Gojo tiene mucha confianza en sus habilidades y reputación como un poderoso chamán (Foto: MAPPA)

¿QUIÉN FUE SATURO GOJO?

Satoru Gojo fue el hechicero más poderoso y uno de los personajes centrales del manga y anime “Jujutsu Kaisen”. Fue maestro de Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki en la escuela de hechicería de Tokio.

Fue famoso por poseer dos habilidades legendarias: los “Seis Ojos” y la técnica del “Infinito”, lo que lo convierte en el “hechicero más fuerte” de su era.

Es alguien despreocupado, sarcástico y confiado, aunque implacable con los altos mandos y clanes.

