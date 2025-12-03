Thamara Medina ya se encuentra en casa luego del accidente vehicular que sufrió el pasado viernes 21 de noviembre en la carretera de Paracas, en Pisco. La joven modelo e influencer, hermana de Alejandra Baigorria, compartió un video en su cuenta de TikTok donde mostró el momento en que fue dada de alta y se reencontró con su familia.

“Bueno, yo me voy a mi casa. Ya estoy acá en mi casa. Ay, no, no veía la luz del día desde hace una semana… cuando vi la luz me puse a llorar” , expresó con evidente emoción mientras mostraba su traslado y a sus mascotas. La joven de 23 años destacó lo difícil que fue su estancia en la clínica, pero también la alegría de volver a un ambiente familiar.

Pocas horas después, Medina publicó otro video en el que aparece dentro de un auto tras realizar algunas compras, intentando retomar progresivamente su rutina diaria. “Me compré un par de cositas (…) No sé cómo me dio la fuerza para salir porque ahorita estoy cansada … necesito ducharme. Hoy día toca Netflix, chicos. ¿Qué me recomiendan ver?”, comentó.

En redes sociales, una usuaria le preguntó si aún sentía dolor en las costillas por las lesiones del accidente. Medina respondió con serenidad y consejos: “Tienes que empezar a moverte porque el cuerpo se acostumbra… aparte de comer full proteína, descansar. Pero si puedes salir a caminar al parque, hazlo. Estar sentada es incómodo, y también depende qué costillas te has fracturado. Habla con tu doctor” .

Su mensaje tras el accidente

Luego de que circularan versiones preliminares sobre su estado de salud, la propia Thamara aclaró en Instagram la gravedad de sus lesiones. “ Tengo las costillas rotas y 20 puntos en la cabeza, pero estoy viva. ¡Estoy bien! Todavía tienen Thami para rato. Mi papá ya está en camino. Gracias por preocuparse”, escribió.

Horas más tarde, desde la cama del centro médico, compartió un video siguiendo un trend de TikTok como una forma de sobrellevar el mal momento. Aunque sus movimientos evidenciaron esfuerzo, la joven mantuvo una actitud positiva que fue celebrada por sus seguidores.

Thamara Medina continúa con su proceso de recuperación en casa, acompañada por su familia y agradeciendo las muestras de apoyo recibidas en redes sociales.