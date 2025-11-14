Thamara Medina, hermana de la empresaria Alejandra Baigorria, reapareció ante las cámaras de televisión después de generar una fuerte polémica por sus declaraciones sobre la supuesta mala relación con su madre, Verónica Alcalá.

La joven de 23 años, quien previamente había compartido videos emotivos y un fuerte testimonio sobre su niñez, fue interceptada por un reportero de ‘Amor y Fuego’, donde decidió poner fin a la controversia con una breve frase.

Al ser consultada por sus publicaciones, las cuales incluían un comunicado de disculpa a su madre seguido de un video detallando aspectos difíciles de su infancia, Medina se limitó a declarar: “Ya dije todo” .

Con esta respuesta, la hermana de Alejandra reafirmaría su postura respecto al conflicto familiar y los detalles revelados de su infancia.

¿Qué dijo Thamara Gómez sobre su madre?

Días antes, Thamara había compartido una historia en sus redes sociales, dejando entrever supuesto problemas de alcohol y violencia en el hogar.

“Hoy quiero contar una historia: es la historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios, en una casa donde el miedo era más constante que el amor. A veces había gestos de cariño, pero casi siempre estaban envueltos en el olor del alcohol, en la violencia o en la indiferencia más cruel”, destacó en su momento.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre polémica de su hermana

De igual forma, el periodista le consultó sobre las declaraciones de su hermana, Alejandra Baigorria, quien había manifestado que los problemas familiares debían resolverse en privado.

“Pero bueno, son cosas que se deben resolver en casa y mediante lo que yo pueda, voy a mantener de proteger a mis hermanos más chiquitos y a toda mi familia”, sostuvo la chica reality en ese entonces.

Verónica Alcalá y su hija Thamara Medina

Sin embargo, Thamara prefirió no hablar sobre la postura de Alejandra, lo que podría señalar un distanciamiento, como se vio cuando la eliminó de sus redes sociales. La joven se retiró del lugar en un vehículo, acompañada de su padre.