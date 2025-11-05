La empresaria Alejandra Baigorria celebró el cumpleaños de su madre, Verónica Alcalá, en una reunión íntima, donde la gran ausente fue su hermana menor de 23 años, Thamara Medina.

El agasajo se celebró en un restaurante de Lima, donde Alcalá estuvo acompañada por sus hijos Alejandra y Sergio Baigorria, además de su yerno, el chico reality Said Palao. Las imágenes del evento se difundieron rápidamente en redes sociales.

Lo que generó controversia fue que esta reunión se dio en el contexto de una riña familiar, especialmente luego de que Medina asegurara en sus plataformas que, junto a Verónica, creció en un ambiente de violencia.

Thamara Medina no fue vista en celebración de Verónica Alcalá. (Redes sociales)

¿Qué problema tiene la familia de Alejandra Baigorria con su hermana Thamara?

Hace unas semanas, Thamara Medina, de 23 años, utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas a su madre y hermana Alejandra por el episodio de violencia ocurrido durante la boda de esta última, celebrada en abril.

“Lo que hice no estuvo bien. Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona” , dijo Medina en su comunicado.

A pesar de su pedido de perdón, meses después, la joven compartió una carta en la que relató haber crecido en un entorno de supuesta “violencia, gritos y silencios”, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

Alejandra Baigorria se pronunció sobre polémica de su hermana

¿Qué dijeron Sergio y Alejandra Baigorria ante la carta de Thamara?

Ante estas declaraciones, Sergio Baigorria, hermano de Alejandra y principal apoyo en sus negocios, emitió un comunicado en defensa de su madre, presentando su versión de los hechos.

“Ella fue víctima de un daño muy profundo, de un maltrato tan fuerte que muchas veces no sabía cómo salir de ahí. Aun así, nunca se rindió. Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía, pagó todo, mantuvo a todos y sacó adelante a su familia cuando otros simplemente desaparecieron”, comentó.

Hermano de Alejandra Baigorria se pronuncia en redes tras video de Thamara Medina. (Instagram: @baigorria33)

Por su parte, Alejandra, visiblemente afectada, declaró en 'Amor y Fuego’ que el conflicto es un asunto familiar que debe resolverse en privado. “Hay cosas que no se deben decir, cosas que se pueden solucionar”, afirmó, priorizando la protección de sus otros hermanos menores de edad.

Empresaria comparte curioso mensaje en sus redes sociales. (Instagram: @alejandrabaigorria)