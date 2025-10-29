La empresaria Alejandra Baigorria respondió a su hermana menor, Thamara Medina, quien había arremetido contra su madre, Verónica Alcalá, en redes sociales, acusándola de maltrato y abandono.

Visiblemente afectada, en declaraciones para 'Amor y Fuego’, Baigorria sostuvo que no profundizará en el conflicto, pues dijo se trata de un asunto estrictamente familiar que debe resolverse en privado.

“Hay cosas que no se deben decir, cosas que se pueden solucionar, independientemente de todo”, expresó la empresaria, subrayando su deseo de proteger a sus hermanos menores del escándalo

“Por protección a mi familia, tengo dos hermanos pequeños, tengo una hermana de 12 años que no tiene por qué vivir toda esta parte. Trato de protegerlos mediante lo que pueda y a mi madre, obviamente también”, aseveró.

Además, calificó el asunto como “un tema muy delicado que de verdad ha causado algo bastante fuerte”, señalando que lo que tenía que decir, se lo ha dicho directamente “a las personas indicadas, como debe ser”.

De esta manera, la empresaria expresó su malestar por la exposición mediática del conflicto, destacando que, a pesar de ser una figura pública, ha decidido no hacer públicos sus problemas familiares.

Thamara Medina leyó una carta a su "yo del pasado", revelando una infancia marcada por el miedo y la falta de respeto.

“Pienso que las cosas se deben mantener en casa porque no hay necesidad. Ni yo siendo pública estoy declarando cosas, creo que hay cosas que no se tienen que decir”, comentó.

Para luego concluir: “Yo he pasado cosas y peores, mis hermanos también, y tú y todo el mundo. No hay acá alguien que me diga que no ha tenido un problema familiar en este mundo, todos hemos tenido”.

¿Cómo reaccionaron los otros hermanos de Alejandro Baigorria?

Ante las declaraciones de Thamara, Sergio Baigorria, otro hermano de Alejandra, publicó un comunicado en redes sociales para defender a Verónica Alcalá, señalando que ella fue víctima de maltrato y abandono económico. “Hizo lo que pudo con las fuerzas que tenía”, dijo.

En una aparente indirecta a Medina, cuestionó: “Y me pregunto... ¿en dónde estaba tu papá en todo ese momento? Él también fue parte de esta historia. Mi mamá no tuvo ayuda. Lo dio todo, incluso cuando no tenía nada", para luego dejar entrever que Medina distorsionó los hechos.

En su pronunciamiento, la joven de 23 años, quien fue captada agrediendo físicamente a su madre durante la boda de Alejandra Baigorria, describió haber crecido en un entorno de “violencia, gritos y silencios”, donde “el miedo era más constante que el amor”, sugiriendo además el posible alcoholismo de su madre.

