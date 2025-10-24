“Esto es guerra” vivió una nueva jornada de competencia y grandes revelaciones, entre ellas, el regreso de Alejandra Baigorria a la competencia. La reincorporación de la ‘Patrona’ se da luego de la eliminación de Rosángela Espinoza.

El conductor Renzo Schuller fue el encargado de anunciar el regreso de Alejandra Baigorria, generando diversas reacciones entre los compañeros del reality, especialmente en su esposo Said Palao.

“La patrona regresa al programa sin decirle nada a su esposo, pero vuelve aquí a competir. Esto se pone bueno, mis queridos”, dijo el presentador de ‘EEG’, aludiendo a Said Palao, quien se mostró sorprendido por el ingreso de su esposa.

Alejandra Baigorria ingresa al programa tras eliminación de Rosángela Espinoza de "Esto es guerra". (Foto: Captura de video)

Asimismo, hubo otros competidores del reality que no se mostraron contentos con el regreso de Alejandra Baigorria, quien no tuvo reparos en tomar la palabra y enviar un mensaje a sus detractores.

“Para las caras largas, yo vengo en paz. No vengo con ganas de pelear con nadie. Vengo con ganas de competir y de demostrarle al público una competencia divertida, que dé adrenalina, que la gente se quede pegada, que le guste y que lo disfrute”, aclaró Baigorria.

Como se recuerda, Alejandra Baigorria regresa a “Esto es guerra” a tomar el lugar dejado por Rosángela Espinoza, quien fue eliminada del programa el pasado 22 de octubre. La ‘Chica selfie’ se mostró fastidiada por su salida y cuestionó la decisión en redes sociales.

“Échenme la culpa por la eliminación de Kevin, soporto todo. Estoy con la conciencia tranquila. Todo por su bendito rating”, escribió Espinoza en sus historias de Instagram.

Modelo emite contundentes misiles en sus redes tras su salida de 'EEG'. (Instagram: @rosangelaeslo)