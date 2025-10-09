Desde su debut en la televisión, el reality “Esto es guerra” ha logrado consolidar una vasta cantidad de seguidores, quienes disfrutan de la competencia y han logrado posicionar al programa como uno de los más vistos en Perú. Ahora, con el cambio de Katia Palma a los ‘combatientes’, el público ha reaccionado de forma positiva.

El pasado lunes 6 de octubre, el programa marcó una gran diferencia con su competencia y alcanzó los 20 puntos de rating, esto mientras los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ se preparan para su semifinal.

“Estamos felices con los resultados en las cifras del rating, pues es un reflejo del gran esfuerzo que realizamos todos los días para hacer un programa en vivo y entretener a las familias en sus casas”, señaló Diego Quijano, gerente general de Pro Tv.

Katia Palma pasó a los ‘combatientes’ y el público la respalda en "Esto es guerra". (Foto: EEG)

“Esto es guerra” lleva 13 años siendo líder en su horario y en los realities de competencia, y actualmente todos los guerreros y combatientes vienen alistándose para participar en la gran semifinal que se desarrollará en 3 semanas.

“Se vienen muchas más sorpresas para el público, pues cada día buscamos ofrecer lo mejor. Llevamos trece años como líderes y sentimos que ‘Esto es guerra’ aún tiene para rato”, añadió Quijano.

MÁS INFORMACIÓN: Diego Chávarri le pide a Onelia Molina que le devuelva su anillo de compromiso

Katia Palma cambia de equipo en “Esto es guerra”

Al hablar sobre su cambio de equipo, Katia Palma señaló que se siente bien en su nuevo rol como conductora de los ‘combatientes’, ya que son un “gran equipo, muy competitivo”.

Katia Palma pasó a los ‘combatientes’ y el público la respalda en "Esto es guerra". (Foto: EEG)

“Me quedé sorprendida con la elección de Patricio Parodi, quien prefirió a Mathías; pero volveré y pondré las cosas en su sitio”, comentó la conductora.