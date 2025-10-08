El empresario Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, confesó haber intervenido los celulares de ella y el productor Christian Rodríguez, con quien fue vinculado en una relación extramatrimonial.

Y es que, en declaraciones para ‘Magaly TV, la Firme’, Salcedo confesó que, tras ‘hackear’ los celulares de Maju y Rodríguez, obtuvo conversaciones, imágenes, grabaciones de llamadas y sus rutinas desde el 2023, año en que fue ‘ampayado’ ingresando a un hotel con una mujer llamada Mariana de la Vega.

“Pero lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía, y ahí tengo imágenes, grabaciones” , admitió. “También intervine el teléfono de Christian” , agregó, indicando que usaba esas pruebas para encarar a Mantilla sobre las supuestas infidelidades.

Pero la revelación no se detuvo ahí. Gustavo confesó haber instalado un dispositivo GPS en el vehículo de Christian, un mecanismo que le permitió espiar y monitorear cada movimiento del comunicador y su familia.

“[Christian Rodríguez] tiene un Kia rojo hatchback que no lo está usando, está guardado. Tengo GPS en su carro, tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa” , contó el empresario al reportero de Magaly Medina.

El empresario reveló que llegó al punto de actuar como un “investigador privado”, contratando a siete personas para monitorear y seguir a Maju Mantilla y a su exproductor de Latina TV por un año.

Por su parte, la defensa de Rodríguez, este hecho representa “un claro acto de reglaje, acoso y marcaje”, por lo que interpusieron una denuncia penal contra Salcedo.

Cabe mencionar que, Salcedo fue denunciado recientemente por haber atacado a Christian el pasado viernes en una calle de San Isidro, ocasionándole múltiples contusiones y una herida en la cabeza.

Según la defensa del comunicador, el ataque fue presenciado por la esposa e hijo de Rodríguez y no se trataría de un hecho aislado, pues lo vendría agrediendo y amenazando en la vía pública desde marzo de 2025.

Christian Rodríguez reveló las pruebas de las amenazas que recibía y cómo quedó tras ser agredido en Miraflores, una de los primeros ataques | (Foto: Captura de video)