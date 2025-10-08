La conductora de televisión Magaly Medina sorprendió a su audiencia durante la más reciente emisión de su programa al exponer una conversación privada entre Gustavo Salcedo y el actor colombiano George Slebi, presuntamente vinculada a una relación extramatrimonial con Maju Mantilla.

Según explicó la periodista, Salcedo se reunió con ella y le mostró pruebas, testimonios y conversaciones que evidenciarían la cercanía entre Mantilla y Slebi, con quien la exreina de belleza compartió protagonismo en la telenovela Te volveré a encontrar.

Medina relató que, en la charla privada que Salcedo sostuvo con el actor colombiano, Slebi habría reconocido el “error” y pedido disculpas por lo sucedido. “Le pidió disculpas y le prometió que esto no volvería a ocurrir” , citó la conductora en su programa, resaltando que el empresario describió al intérprete como “un caballero” por haber admitido los hechos.

Durante la transmisión, Magaly destacó la diferencia en el tono con el que Salcedo se refirió a otros personajes relacionados con Mantilla, como el productor Christian Rodríguez, de quien no habría hablado en términos favorables.

El intercambio entre Salcedo y Slebi, según lo narrado, habría tenido lugar después de que el empresario confrontó a su esposa al descubrir las supuestas pruebas de infidelidad. Medina señaló que el colombiano “reconoció la situación, ofreció disculpas y se comprometió a alejarse del entorno personal y laboral de Maju Mantilla” .

“ Me dijo que fue un error, que no volvería a pasar y que iba a desaparecer del panorama. Y dicho y hecho: cortó vínculo con ella, terminó la novela y se fue a su país”, relató la periodista durante una conversación con Mavila Huertas y Richard Apolo, del programa Día D.

Por su parte, Maju Mantilla negó rotundamente los rumores. Consultada por Amor y Fuego, la exconductora de Arriba Mi Gente declaró: “Eso es falso, es lo único que te puedo decir. Se han dicho muchas cosas falsas y eso lo están viendo mis abogados ”.

El nombre de George Slebi volvió a ser mencionado luego de que la productora Verónica Alcántara difundiera semanas atrás que Gustavo Salcedo le habría comentado sus sospechas de una infidelidad. La reciente exposición de Magaly Medina reavivó el tema, generando una ola de reacciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

Hasta el momento, ni Salcedo ni Slebi han hecho declaraciones públicas adicionales, mientras que el actor colombiano permanece fuera del país y la telenovela que los reunió ya llegó a su fin.